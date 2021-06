Steven Spielbergi filmistuudio hakkab Netflixile tootma mitu filmi aastas

Variety kirjutab, et see samm on üllatav ja märk Hollywoodis toimuvatest suurtest muutustest, osaliselt seetõttu, et Spielbergi on varem peetud Netflixi-skeptikuks. Näiteks kutsus režissöör väidetavalt Ameerika filmiakadeemiat üles keelama Netflixi filmidel Oscaritele kandideerimine. Spielberg on seda ise hiljem eitanud.

Lepingu järgi peaks Amblin tootma Netflixi jaoks aastas vähemalt kaks filmi. Kui pikaks ajaks leping on tehtud, pole teada. Samuti on võimalik, et osa neist filmidest lavastab Spielberg ise.

Netflix pole filmide eelarvele ega žanrile piiranguid seadnud ja on võimalik, et need jõuavad ka kinodesse, nagu oli lugu Martin Scorsese "The Irishmani" ja Noah Baumbachi "Marriage Story'ga" 2019. aastal.

Amblin ja Netflix on teinud koostööd ka varem. Amblin tootis filmi "The Trial of the Chicago 7", mille leviõigused kuulusid algselt Paramountile, kuni filmistuudio oli COVID-i tõttu sunnitud need Netflixile müüma. 93. Amblin ja Netflix teevad praegu koostööd Bradley Cooperi lavastatud ja helilooja Leonard Bernsteinist rääkiva filmi "Maestro" juures, mis on eelproduktsioonis.