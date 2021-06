Galerii: Viljandis filmiti "Kuulsuse narride" viimasel võttepäeval filmi avastseen

Läbi rahvahulga saabub leiutaja Jaan Tatikas ja saab siitsamast idee oma supermasina jaoks - selline on jaanuaris kinodesse jõudva filmi "Kuulsuse narrid" avakaader.

Režissöör Ain Mäeots ütles "Aktuaalsele kaamerale", et uut filmi ei tohi samastada Ago-Endrik Kerge telelavastusega "Kuulsuse narrid", kuigi mõlema puhul on tegemist komöödiaga.

"Aga see laad on natukene teine. See lugu on päris palju hoopis teine, sest autor Ott Kilusk on kokku kirjutanud mitte ainult "Kuulsuse narridest", vaid toonud sisse teisi tegelasi ka teistest Bornhöhe teostest ehk siis sellest sarjast "Tallinna narrid ja narrikesed"," selgitas Mäeots.

Jaan Tatika osatäitja on Veiko Porkanen. "Ta on geniaalsete mõtetega mees, kellel on neid mõtteid võib-olla liiga palju. Mingisugused olukorrad ja erinevad jõud võib-olla ei lase neil lõpuni välja õnnestuda," kirjeldas ta Jaan Tatikat.

"Kuulsuse narrid" on esimene osa Eduard Bornhöhe 1892. aastal ilmunud satiirilisest jutustusest "Tallinna narrid ja narrikesed". Film jõuab kinolinale järgmise aasta jaanuaris.

Filmis mängivad Karl Robert Saaremäe (Saalomon Vesipruul), Veiko Porkanen (Tatikas), Maiken Pius (pesunaine Agnes), Ott Sepp (Värdi), Saara Nüganen, Marian Heinat, Loviise Kapper, Argo Aadli, Margo Mitt, Vallo Kirs, Margus Jaanovits, Guido Kangur, Stefan Kristofer Soeson, Ott Raidmets, Tiit Sukk ja Jüri Lumiste. Taustanäitlejatena löövad kaasa paljud Viljandi inimesed.

Filmi režissöör on Ain Mäeots, stsenarist Ott Kilusk, operaator Mihkel Soe ja kunstnik Karoliina Kull. Filmi produtsend on Kristian Taska ja Adeele Tähemaa Taska Film'ist ("O2", "Talve", "Klassikokkutulek") ning Tanel Tatter ja Veiko Esken Apollo Film Productions'ist ("Talve", "Vanamehe film").