Selgusid EKA kunstikonkursi "Kasulik kunst?!" võitjad

Esimest ja teist kohta jäid jagama Eva Karmen Kasemets teosega "Ükskõiksus" (Gustav Adolfi Gümnaasium, G1) ja Alexandra Voit tööga "Tulekahju tagahoovis" (Tallinna Inglise Kolledž, 10. klass). Kolmanda koha pälvis Marta Huimerind tööga "Niidist põrmu" (Vanalinna hariduskolleegium, 10. klass).

Elise Lissel Pähkli (Vanalinna Hariduskolleegium, 11. klass) töö "On siis vaja minna üle seitsme maa ja mere?" sai maali eripreemia Ellen Emilie Laaksoneni (Vanalinna Hariduskolleegium) "Minu tarbiv ihu" kunstiobjekti eripreemia, Liina Triin Kolgi (Hugo Treffneri Gümnaasium, 12. klass) "Äike" loomingulise jutustuse eripreemia. Esile tõsteti ka Maria Baidak (Tallinna Järveotsa Gümnaasium, 11. klass), kelle töö "Infoset" pälvis pisiplastika eripreemia; Ron-Jonas Verlin (Tallinna 32. Keskkool, 12. klass), kelle "graveyard of memories" sai moe eripreemia; Uku Jürgensoni (Põltsamaa Ühisgümnaasium, 12. klass) "Ema leivaga" tunnustati kontseptsiooni ja teostuse eripreemiaga ja Tuule Kanguri (Tallinna 21. Kool, 12. klass) "Tugisammas" pälvis minimalismi eripreemia.

Tänavu esmakordselt toimunud konkursile esitati kokku üle 100 teose erinevates meediumites heli- ja videokunstist skulptuuride ja maalideni.

Konkursi idee üks autoreid, EKA vabade kunstide teaduskonna dekaani Kirke Kangro sõnul on äärmiselt rõõmustav, et Eestis on nii palju andekaid noori inimesi. "Kunstianne on kindlasti üks nn erivajadus, mida gümnaasiumiõpilased ei saa tiheda kooliprogrammi sees ehk nii palju näidata ja arendada, ometi on ülioluline, kuidas suhestuvad praeguse maailmaga tuleviku kujundajad, milline on nende pilk."

Kunstikonkursi žüriis osalesid: EKA vabade kunstide teaduskonna dekaan Kirke Kangro, installatsiooni ja skulptuuri külalisdotsent Taavi Piibemann, maali dotsent Kristi Kongi, graafika dotsent Oliver Laas, kunstnik ja projektijuht Madis Luik ja Kumu kunstimuuseumis hariduskeskuse juhataja Sandra Lääne-Velt.