EKA sisseastumisavaldused ületasid mulluse rekordi

Eesti Kunstiakadeemia õppekavadele esitati tänavu 1050 sisseastumisavaldust, mida on üle poolesaja võrra rohkem kui möödunud aastal. Tegu on ka viimase kümnendi uue rekordiga.

"On tõeliselt hea meel, et ületasime maagilise tuhande piiri, ühtpidi näeme, et Eestis suureneb huvi kunstide ja kultuuri vastu, kuid teistpidi näitab see, et meie majandusmaastikul väärtustatakse üha enam disaini-, arhitektuuri- ja restaureerimiseksperte ja tõuseb ka kunsti maine," sõnas EKA rektor Mart Kalm.

Eelkõige kasvas avalduste arv bakalaureuseõppesse, mõnevõrra tõusis ka doktoriõppe avalduste arv. Erialade valiku vahel on toimunud märgatavaid nihkeid. Suurimad avalduste arvu kasvatajad esimeses kõrgharidusastmes olid tänavu kunstiteadus (36 avaldust, kasv 100%), klaas, keraamika, ehe ja sepis (58 avaldust, kasv 93%) ning moe-, tekstiili- ja aksessuaaridisain (72 avaldust, kasv 44%). Võrreldes mullusega esitati vähem avaldusi tööstus- ja digitootedisaini õppekavale (51 avaldust, muutus 28%)

Bakalaureuseastmes on jätkuvalt populaarseim eriala graafiline disain, kuhu tänavu laekus 107 avaldust (91 eelmisel aastal), mis tähendab, et ühele õppekohale konkureerib keskmiselt 8,8 huvilist. Teisel kohal on fotograafia eriala, kus konkurss on 5,4 inimest kohale. Järgnevad animatsioon konkursiga 5,1 ning moe-, tekstiili- ja aksessuaaridisain konkursiga 4 inimest ühele kohale.

Magistritaseme õppekavadest tegid avalduste arvus suurima hüppe rahvusvahelised programmid: animatsioon (33 avaldust, kasv 50%) ja interaktsioonidisain (66 avaldust, kasv 25%). Ka kõige suurema konkursiga magistriõppekavad on just rahvusvahelised erialad - graafiline disain konkursiga 7,9 inimest kohale ning interaktsioonidisain konkursiga 5,5 inimest kohale. EKA rahvusvahelistele õppekavadele laekus tänavu kokku 264 sisseastumisavaldust 66-st riigist üle maailma.

Ka Kunstiakadeemia doktoriõppe populaarsus on veidi kasvanud. Doktorantuuri pürib seitse inimest rohkem kui mullu. Suurim konkurss on doktoriõppekavale kunst ja disain, kuhu kandideerib 11,5 huvilist kohale.

Sisseastumiseksamid kestavad 6. juulini ja tulemused selguvad 9. juulil.