EKA rektor Mart Kalm sai Eesti Arhitektide Liidu auliikmeks

"Mart Kalmu koloriitne ning otsekohene lähenemine arhitektuuritemaatikale on olnud just see, mis kvaliteetsest kultuurikriitika puudusest narmendavas üldises meediapildis on aidanud tekitada suuremat huvi nii arhitektuuri kui ka arhitektuuriajaloo vastu laiemalt," kommenteeris Eesti Arhitektide Liidu president Andro Mänd.

Männi sõnul on Mart Kalmu põhjalike uurimustööde ja raamatute abil nii mõnedki hallid alad Eesti arhitektuuriajaloos saanud juurde olulise värvingu ning mitmed meie sümbolhooned on läbinud uuenduskuurid just tema professionaalsete juhiste järgi.

"Tema panust erinevate ruumikultuuri institutsioonide, nagu näiteks muinsuskaitseameti, Eesti Arhitektuurimuuseumi ja Eesti Kunstiakadeemia, üles ehitamisel ja arendamisel on raske üle hinnata. Just need institutsioonid loovad olulise tugiraamistiku meie igapäevasele ruumiloomele. Seega on meil suur au nimetada Mart Kalm Eesti Arhitektide Liidu juubeliaastal, mil liidu asutamisest möödub 100 aastat, oma auliikmeks," lisas Andro Mänd.

Mart Kalm on Eesti arhitektuuriajaloolane, Eesti Kunstiakadeemia rektor ja Eesti Teaduste Akadeemia asepresident. Arhitektuuriajaloolasena on ta peamiselt uurinud Eesti arhitektide loomingut nii enne kui pärast Teist maailmasõda. Mart Kalm on kirjutanud Eesti arhitektuurist teosed nagu "Eesti 20. sajandi arhitektuur", "Eesti arhitektuuri 100 aastat", "Eesti kunsti ajalugu", "Eesti funktsionalism. Reisijuht" ning lisaks monograafiad ja raamatud Eesti arhitektidest. Ta on korduvalt pälvinud suuri arhitektuuri- ja kunstivaldkonna preemiaid, nagu Kultuurkapitali aastapreemia, Eesti Kunstnike Liidu Kristjan Raua preemia, ajalookirjanduse aastapreemia, riigi teaduspreemia jne.