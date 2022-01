Mart Kalm: vana ja uue kokku ehitamisega saadakse küllaltki hästi hakkama

Tallinna südalinna Kompassi väljakule on rajatud Ambassadori maja. Kuigi võib arvata, et tegemist on uusehitisega, ei ole see sugugi nii. "Vikerhommiku" saatejuht Priit Kuusk käis hoonega tutvumas koos arhitektuuriajaloolase Mart Kalmiga.

Ambassadori maja oli endine Stalini-aegne ühiselamu, mis on nüüdseks saanud uhke ja väärika ilme. "Imposantne ta on, sest see on väga uhke koht," tõdes Kalm ja lisas, et majaesine väljak annab aimu luksuselamust või hoopis avalikust hoonest.

Küll aga teadis Kalm rääkida, et teise maailmasõja ajal hävines sealne piirkond pommitamise tagajärjel, mistõttu oli arhitektidel võimalus oma silma järgi kõik uuesti üles ehitada.

Algul mõeldi hoone Tallinna Pedagoogilise Instituudi ühiselamuks. Maja valmis 1957. aastal, mistõttu ei jõutud sellele külge teha tüüpilisi Stalini-aegseid kaunistusi. "Ega see mingi meistriteos olnud," rääkis Kalm ja lisas, et oma halli olekuga ei äratanud hoone tähelepanu.

Samuti mainis Kalm, et ka esialgse hoone siseruumid oma uhkusega ei hiilanud. Idee rajada sinna luksuskorterid, on Kalmu arvates igati loogiline valik. Lisaks õigustab korterite rajamist ka suurepärane asukoht.

Arhitektuuriajaloolase sõnul on maja renoveerimisega saadud hästi hakkama. Nii on hoonel säilitatud vanad välismüürid, mistõttu sobib ta siiski kokku ka kõrval paikenvate majadega. "Ta sulandub kenasti linna," arvas Kalm.

Küll aga võib Kalmu sõnul arutada, et äkki oleks saanud maja välimusse tuua natukene särtsu, et kontrast uue ja vana vahel tuleks paremini esile. Samuti tõdes ta, et tänapäeval on kombeks uute ehitiste puhul projekteerida aknad maani, mis hoiab tihtilugu kokku ehituskulusid. Kalm leidis, et selle hoone puhul sobib akende venitamine igati. "Tegelikult me sellega saavutame niisuguse soliidsema ja elegantsema mulje, mis mu meelest on päris kena."

Majja sisenedes märkas Kalm kohe hoone uhket fuajeed. Küll aga pani arhitektuuriteadlane tähele, et Eesti kliimasse ei ole sobiv rajada välisukse juurde poleeritud graniidist plaate, kuna sinna jäävad nii saapa kui ka märja lapi jäljed.

Sisse said Kalm ja Kuusk põigata kahte korterisse. Kalmule jäi korterite puhul silma, et nende koridorid on suhteliselt pikad, mistõttu kulub rohkem raha esikutele kui tubadele. "Samas see siseviimistlus on väga soliidne ja minu meelest kenasti tehtud."

Kokkuvõtlikult leidis Kalm, et linnaehituslikult on Ambassadori maja renoveerimiskuur lahendatud hästi. Kuigi tegemist on siiski luksuskorteritega, oleks Kalmu arvates võinud arhitekt ka rohkem sellele rõhuda. Kuigi korterid olid tema arvamuse järgi natukene kohmakad, tõdes Kalm, et muidugi on nende tubade projekteerimine raske ülesanne.

"Vana ja uue kokku ehitamisega saadakse küllaltki hästi hakkama," ütles Kalm. Kuigi välisfassaad võib hoonete puhul olla kena, valmistab Kalmu sõnul probleemi hoopis korterite ruumi kvaliteet.

"Kui tahetakse teha soliidset, kallist, jõuka inimese kesklinnakodu, siis see peab olema tipparhitekti ruumiplaneering, et elu selles korteris oleks lihtne, loogiline, käepärane ja mugav," leidis arhitektuuriajaloolane.