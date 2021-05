Galerii: EKA tudengite lõputööde näitus toimub tänavu korraga mitmes eri paigus

Tootedisaini magistrandi Vitali Valtaneni lõputöö otsib näiteks uusi funktsioone Ida-Virumaa ammendatud maa-alustele kaevandustele. Valtanen pakub välja, et Eesti uus põlevkivi võiks peituda seente kasvatamises. Seeni saaks kasutada näiteks nii farmaatsia- kui ka materjalitööstuses ning maa alla on sobivaid kasvutingimusi lihtsam luua.

Installatsioonikunstniku Katrin Enni magistritöö "Vasepalavik" uurib aga vaske antropoloogilises mõttes. "Kui vanasti olid maa-aluse kaevandamise ja metallitöötlemisega seotud tegevused rituaalide ja maagiaga läbipõimunud, siis tänapäeval on see muutunud väga tööstuslikuks ja suhe maavaradesse ning maasse on aja jooksul muutunud."

Tudengite lõputöid mõjutas palju ka pandeemia-aasta. EKA tootedisaini osakonna juhataja Maarja Mõtuse sõnul peegeldab "TASE" seda, mis mõtted ja tunded on noori kunstnikkee, arhitekte ja disainereid puudutanud sellel aastal. "Huvitavad märksõnad on vaimne tervis, aga näiteks paljud arhitektuuri tööd tegelevad avaliku ruumi kvaliteediga."

Tänavune "TASE" on hajutatud mitme asukoha vahel. Töid saab näha nii EKA peahoones, Patareis, ARS-i majas, Vent Space'is kui ka Lastekodu 1 galeriiruumis.