Viljandis Koidu seltsimajas avatakse EKA tudengite näitus "Teine vaatus"

Tühi teatrilava on saanud pandeemia üheks sümboliks. Näitus jutustab loo tühjaks jäänud lavadest ja kodust kui kindlusest, kuhu viimase aasta jooksul oleme end kardinate taha peitnud. Teosed on loodud koroonaviiruse teise laine ajal, kantuna mõtetest ja tundmustest, mis kunstnike on tabanud: igatsus, võõrandumine, info üleküllus ja internetipõhine suhtlus. Esindatud on nii maal, vitraaž, skulptuur, videokunst, performance kui ka tantsukunst.

Näitusel osalevad: Eero Alev, Jamie Dean Avis, Muhhammad Suyfan Baig, Aino Garland, Liisbeth Horn, Georg Kaasik, Gregor Pankert, Brenda Purtsak, Maryn-Liis Rüütelmaa, Jonathan Stavleu, Elle Viies ja Junni Yeung.

"Teine vaatus" on Eesti Kunstiakadeemia kuraatoriõppe ja kaasaegse kunsti õppekava ühisprojekt, mida juhendavad Anders Härm ja Margit Säde.