Müürilehe peatoimetajaks saab Aleksander Tsapov

Aleksander Tsapov on ajakirjanik ja kultuurikriitik, kes on viimased kolm aastat töötanud Müürilehe kultuuritoimetajana. Ta on õppinud Eesti Kunstiakadeemias Kunstiteaduse- ja visuaalkultuuri instituudis ning Brasiilia Audiovisuaalses Instituudis. Enne Eestisse naasmist töötas ta Rio de Janeiros filmide ja telesarjade järeltöötluse produtsendina.

"Müürilehe eesmärk on olla avatud platvorm, kuhu saavad koonduda värsked mõtted, kriitilised sissevaated, eetiline ajakirjandus ja põhjendatud usk parema maailma võimalikkusesse. Nüüdiskultuuri häälekandjana on Müürileht ka noorte autorite pesitsuspaigaks, olgu nad alustavad esseistid, vabamõtlejad, illustraatorid või fotograafid," rääkis Tsapov. "Minu viimase kolme aasta töö lehe kultuuritoimetajana on andnud põhjaliku sissevaate kohaliku meedia ja kultuuri hingeellu, millest tulenevalt võtan uue väljakutse peatoimetajaks asumisega vastu ootusrikkalt. Mõistagi suur tänu Helen Tammemäele pika pühendumise eest Müürilehe väljaandmisel ja edu uutes tegemistes. Nüüd lähen ja panen aga seemned idanema."

Viimased üksteist aastat ajalehte juhtinud Helen Tammemäe uueks peatoimetaja ametiajaks ei kandideerinud. "Müürileht esindab kõike seda, mis on Eesti kultuuriruumis värske ja uus ning Aleksander on kultuuritoimetajana toonud viimastel aastatel leheveergudele üksjagu värsket verd nii sõnas kui ka pildis, nii et ma usun, et tema peatoimetaja rolli asumine muudab lehe ligipääsetavamaks nii nooremale põlvkonnale kui annab hea sissevaate teemadesse, mille kallal kohalik loomerahvas töötab," kommenteeris Tammemäe uue peatoimetaja valikut.

"Aleksandri kasuks räägib kindlasti ka asjaolu, et ta orienteerub väga hästi erinevates formaatides, mida nüüdisaegse meediaväljaande juhtimine eeldab – ma loodan, et Müürilehest leiab lähiaastatel rohkem kajastusi ka helis ja pildis ning et selle väljundid muutuvad Aleksandri eestvedamisel veelgi mitmekesisemaks," lisas Tammemäe.

Uue peatoimetaja valis komisjon koosseisus Mart Meri, Maia Tammjärv, David Vseviov, Vilja Kiisler, Berk Vaher, Ragne Kõuts ja Valner Valme.

Aleksander Tsapov asub tööle uue hooaja algusest ehk 6. augustist.