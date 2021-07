Eesti Kontserdi uus suvefestival O/Padise toimub Padise kloostris

Põhja-Euroopa ainus tervikuna säilinud tsistertslaste klooster Padisel on pärast põhjalikku restaureerimist veel avastamata põnev kontserdipaik. Et tutvustada paiga võlu ka kaugematele muusikasõpradele, liitsid Eesti Kontsert, Padise klooster ja mõis oma jõud – eeloleval nädalavahetusel täitub Padise kauni ja eriilmelise muusikaga ning peetakse muhedat laata.

Festival algab 9. juulil kell 19 Iisraeli ühe väljapaistvama barokkorkestri Barrocade kontserdiga, solist on metsosopran Maya Amir ning dirigeerib Andres Mustonen. Orkester on esinenud koduriigi kõikides olulisemates kontserdisaalides ning andnud kontserte Horvaatias, USA-s ja Inglismaal. Ansambli liikmed on õppinud Euroopa parimates muusikaõppeasutustes, ning olles spetsialiseerunud just varajase muusika esitamisele, mängivad nad ajalooliste instrumentide täpsetel koopiapillidel.

Samal õhtul kell 21 on Padise mõisas publiku ees akordionist Tuulikki Bartosik ning Duo Telluur koosseisus Heli Ernits (inglissarv/oboe) ja Kirill Ogorodnikov (klassikaline kitarr). Kavas on muusikat Bartosiku albumitelt "Storied Sounds" ja "Torm veeklaasis" ning Duo Telluuri albumilt "Õhtumosaiik".

Laupäeval, 10. juulil kell 19 esineb kloostris tandem Heigo Rosin – Tanel Eiko Novikov, täites kahe marimba ja vibrafoni abil kiriku imeliselt meloodilise kõlaruumiga, Bachist Nathan Daughtreyni, kelle suurteose osad on kahetsus, ambitsioon, igatsus, kriis, tänulikkus, haavatavus, üksindus, rõõm, pettumus ja andestus – inimhinge laulud.

Õhtu lõpetab kell 21 Mari Kalkuni soolokontsert.

Pühapäeval kell 16 jõuab publiku ette "RockBarock", kontsert, mida oodati juba mais, kuid mis pidi siis piirangutele alla vanduma. Kontserdilaval kohtuvad vanamuusika- ja rokkmuusikaspetsialistid. Kontserdi vokalist on võrratu Valter Soosalu, kes on kahtlemata üks väheseid lauljaid, kes suudab esitada nii Händelit kui ka Genesist võrdselt vaimustavalt.

Koos festivaliga toimub Padisel laat, kust ei puudu kohalikud hõrgud maitsed, käsitöö, keraamika, õpitoad, mesilaste vaatlustaru, keskajalaager, muusikud, ponisõit ja palju muud. Laupäeval, 10. juulil kell 14.30 näeb küla vahel haruldasi motouunikume. Laata peetakse Padise kloostri vahetus läheduses 10. ja 11. juulil kella 11–16.

Festival O/Padise on muusikaline eellugu järgmisel suvel seal samas toimuvale rahvusvahelisele festivalile, mis jääb ootama publikupiirangu lõppemist ja kultuurielu täielikku avanemist.