Tallinnas esineb vanamuusika ansambel Le Miroir de Musique Šveitsist

Kontserdisarja "Vanamuusika vanalinnas" ajal on vanalinna külastajatel võimalik kuulata üht maalima vanamuusika tippu – ansamblit Le Miroir de Musique (eesti keeles Muusikapeegel) Šveitsist. Ansambel annab kontserdi 3. juunil algusega kell 20.30 Tallinna raekojas. Esitusele tuleb Devotio Moderna muusika pealkirjaga "Hinge palverännak".

Le Miroir de Musique on ansambel, mis on pühendunud hiliskeskaja ja renessansi muusikale alates trubaduuride kuldajast kuni 16. sajandi humanistlike liikumisteni. Ansambli kunstiline juht Baptiste Romain on liitnud uue põlvkonna kõige viljakamad varajase muusika esitajad, kellest enamik on lõpetanud Schola Cantorum Basiliensise. Baptiste Romain'i sõnul on ansambli nime kujundlikkus laenatud Jacques de Liège'i traktaadist (Speculum Musicae) ning see peegeldab ansambli eesmärki maalida elav pilt keskaegsest ja renessanssmuusikast, jäädes truuks algallikatele.

"See valik ei ole juhuslik. Baseli Schola Cantorum asutati 1933. aastal ja on sellest ajast peale olnud juhtivaid ja prestiižsemaid varajase muusika õppeasutusi maailmas. Seda nii muusikapraktika kui -teooria vallas. Väga suure osa maailma parimate vanamuusikute biograafiatest selgub, et nad on Basel Schola Cantorumi vilistlased. Selles mõttes esindab Le Miroir de Musique selle maailma ühe tähtsama vanamuusikakeskuse tänast päeva," iseloomustab kontserdisarja peaesinejat "Vanamuusika vanalinnas" muusikaline konsultant Robert Staak.

"Tallinna vanalinnas sünnib ja esitatakse eriilmelist kunsti, etendusi ja muusikat. Ometi tundub mulle siin kultuuriväljal tegutsedes, et erilise harmoonilise terviku vanalinna ja siinse atmosfääriga moodustab just vanamuusika," arvas kontserdisarja eestvedaja Anne Velt Hopneri Majast.

Lisaks külalisansamblile saab minifestivalil "Vanamuusika vanalinnas" kuulata veel Hortus Musicust, kes avab muusikapidustused reedel, 3. juunil kell 18 tasuta kontserdiga Neitsi torni kaitsekäigul.

4. juunil pakub oivalist kandlemuusikat välismaal tuntust kogunud Anna-Liisa Eller, kelle tasuta kontsert toimub Kiek in de Kökis algusega kell 15.

Pühapäeval, 5. juunil annab algusega kell 15 Raekojas kontserdi Rondellus ning sarja lõpetab Heinavanker kell 16 algava tasuta kontserdiga Oleviste kiriku Maarja kabelis.