Floridante liikmed annavad vanamuusikapäeva puhul veebikontserdi "Bach kahele"

Klavessiinimängija Saale Fischer jõuab Eestisse alles nädalavahetuseks ja nii harjutas Villu Vihermäe neljapäeval üksinda soolosüiti, mis interpreedi enda sõnul on klassikaline pala tšellistide kooli ja konkursside repertuaarist.

"Sedapuhku olen ma võtnud interpreteerida Anna Magdalena käsikirja 7:56 ja kuna seal on väga täpsed suunised poogenduste, strihhide ja muusikaliste väljendusvahenditeni välja, siis mõtlesin et see oleks ideaalne koht, kus võtta lugu uuesti algosadeks ja tutvuda selle materjaliga nagu see võis olla suurmeistri enda poolt loodud ja tema naise poolt kirja pandud," selgitas Vihermäe "Aktuaalsele kaamerale".

Bachi muusika kõlab seekord eriti sobival pillil, mis on valmistatud 1759. aastal ehk üheksa aastat pärast helilooja surma.

"Viiuliperekonna pillid aastal 1800 ja selle ümber ehitati kõik ümber. Me nimetame neid modernpillideks, kuna saalid läksid suureks, enne seda ei olnud kontserdisaale, muusikat mängiti kirikutes, salongides, väiksemates ruumides. Puudus vajadus valjuhäälsete instrumentide järele," selgitas Vihermäe.

Tšello kõrval kõlavad kontserdil ka viola da gamba ning klavessiin.

"Saale fischer kannab ette Bachi kirjutatud "Fantaasia", eesti keeles "Ulm", mis on kirjutatud, kui Bach oli noor ja hästi mässuline mees, kes kasutas kõikvõimalikke kriipivaid harmooniaid ja valesid noote ning venitas teatud kohtadest pikemaks ja mujalt lühemaks viisil, mis oli vastu tolleaegsetele heliloomingu standarditele," kirjeldas ta.

Kontserti saab kuulata pühapäeval kell 19.00 ansambli Floridante YouTube'i kanalil.