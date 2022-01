Eesti Kontserdi kevadtalvine hooaeg algab renessansiaegse vokaalmuusikaga

Kontsert "Uuestisünd" (pr k renaissance) elustab killukese renessansiaegsete meistrite Euroopat. Kõlab Orlando di Lasso, Cipriano de Rore ja Giaches de Werti vokaalmuusika Francesco Petrarca ja Torquato Tasso lüürilistele tekstidele, milles on peidus tubli annus varjatud kirge ja armuvalu.

"Paljud meist on Louvre'is imetlenud "La Giocondat", Leonardo da Vinci salapäraselt naeratavat Mona Lisat. Samamoodi tunneme ka Petrarca kauneid värsse ja oleme sedakaudu aimu saanud kaunist ja rikkalikust keelest, mille metafooridesse peidetud erootika on ehk põhjustanud ka tolle kuulsa äraseletatud naeratuse Mona Lisa palgeil," tutvustas kontserdikava tagamaid Saale Fischer.

"Kava aluseks on noodsamad Petrarca tekstid, mille tema kaasaegsed helimeistrid on valanud lauluvormi. Sõnumi edasiandmine eeldab lauljailt iga sõna ja nende allteksti täielikku tundmist, seega on kontserdile eelnenud suur eeltöö nii-öelda laua taga ja tulemus on suurepärane. Da Vinci-aegse helimaailma elustamisse on kaasatud ka ajaloolised pillid," rääkis muusik.

Lavale astuvad Floridante Consort ja ansambel koosseisus Maria Valdmaa (sopran), Maarja Helstein (alt), Joosep Trumm (tenor), Lodewijk van der Ree (tenor), Taniel Kirikal (bass), Villu Vihermäe (viola da gamba), Kristo Käo (lauto) ning Saale Fischer (orel). Kontserdi kunstiline juht on renesanssharfil esinev Andrew Lawrence-King.

"Uuestisünd" kõlab neljapäeval, 6. jaanuaril Estonia kontserdisaalis ning 12. jaanuaril Tartus Heino Elleri muusikakooli Tubina saalis.