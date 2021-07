Haapsalu vanamuusikafestival toob Eestisse muusikamaailma tipud

Festivali avab 22. juulil "Theodora" — G. F. Händeli eelviimane ja kõige tundeküllasem oratoorium varakristlikust naispühakust. Oratooriumis teeb Didymuse kaalukas rollis kaasa maailma üheks parimaks oma hääleliiki esindavaks vokalistiks tituleeritud USA/Šveitsi päritolu kontratenor Terry Wey. Lisaks astuvad kontserdil üles kammerkoor Voces Tallinn, Haapsalu Festivali Barokkorkester ning kontsertmeistrina astub üles Soome viiuldaja Sirkka-Liisa Kaakinen-Pilch.

23. juuli toob publikuni Reet Suka (traversflööt) ning Reinut Teppi (klavessiin) kontserdi "London 1765: Carl Friedrich Abel, Johann Christian Bach". Lisaks Hollandist pärit Cappella Pratensis, kes esitavad helilooja Josquin Desprez' muusikat. Päeva lõpetab "Õhtutee I" — sissevaade Händeli oratooriumisse "Theodora" muusikateadlase ja dirigendi Toomas Siitani pilgu läbi.

Laupäeval, 24. juulil esineb Jaani kirikus harfimängija Andrew Lawrence-King, kes on maailma üks tunnustatumaid varajase muusika spetsialiste. Ta on esinenud ja salvestanud pea kõigi juhtivate vanamuusikaansamblitega ning juhib omaenda ansamblit The Harp Consort. Eesti publikule on ta tuttav koostööprojektidest Eesti Filharmoonia Kammerkoori, Tallinna Kammerorkestri ning ansambliga Floridante.

Jean Rondeau ja Thomas Dunfordi ühine plaat "Barricades" ilmus 2020. aasta kevadel ning sama muusika kõlab ka festivalil. Regulaarselt Euroopa ja USA tippsaalides kõlav ja hulgaliselt positiivset vastukaja pälvinud muusikute kontsert on kahtlemata üks Eesti tänavuse klassikasuve tippsündmusi.

Õhtu lõpeb kell 22.30 kontserdiga "Õhtutee II", mille toovad kuulajateni Taavi Kerikmäe ning Anna-Liisa Eller. Ühise kontserdi fookuses on vaiksekõlalised pillid klavikord ja psalteerium ning kahe muusiku ja kahe pilli koostööst sündivad uued tämbrid, värvid ja tekstuurid.

Pühapäeval astub üles ansambel Floridante. Seekordsel õhtul alapealkirjaga "Kuninglik kontsert - aariad ja tantsud Versaille' lossist" taaselustavad muusikud neli erinevat stseeni Louis XIV-aegselt Prantsusmaalt. Festivali lõpetab Jupiter Ensemble, mis sündis lautomängija Thomas Dunfordi soovist koondada uue põlvkonna silmapaistvamaid muusikuid-soliste. Kontserdil tuuakse kuulajateni Bachi ja Vivaldi instrumentaalkontserdid ning ajakiri "Gramophone" nimetab Jupiteri Vivaldi-albumit üheks aegade parimaks tuhandete sama helilooja salvestuste seast.

Festivali projektid toovad kokku Eesti muusikute koorekihi ja oma ala suurimaid meistreid kogu Euroopast — nende koostöös tahetakse elustada paljude sajandite muusikat ja pakkuda publikule unustamatuid elamusi. Kontserdid toimuvad Haapsalu toomkirikus, Haapsalu Jaani kirikus ja Lahe maja salongis.