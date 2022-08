Galerii: Kiek in de Köki kindlustustemuuseumis avati näitus "Küüditatud"

Neljapäeval avati Kiek in de Köki kindlustustemuuseumis näitus "Küüditatud", kus on väljas Läti-Leedu päritolu kunstniku Krista Svalbonase uurimistööd ümberasustatute kodukogemusest.

Krista Svalbonas on St. Josephi Ülikooli fotograafiadotsent, kes elab ja töötab Philadelphias. Kunstnik tutvustab oma uurimis- ja näituseprojekti, mis kasvas välja tema vanemate eluloo põhjal. "Ideed kodust ja ümberasumisest on mind alati kõnetanud kui pagulastena Ameerika Ühendriikidesse saabunud vanemate last. Mu Lätis ja Leedus sündinud vanemad veetsid aastaid pärast teise maailmasõja lõppu ümberasustatute laagrites Saksamaal, enne kui neil lubati emigreeruda Ameerika Ühendriikidesse," selgitas ta.

Oma töödes on Svalbonas võtnud eesmärgiks lähedaste kogetu taaselustamise ja mõtestamise osana oma kodust põgenema sunnitud rahvaste pikast ajaloost.. "Minu vanemate lapsepõlvekodud olid tsiviil või sõjalise otstarbega isikupäratud ehitised, mida kasutati tuhandete sõjajärgsete põgenike majutamiseks. Nad kirjeldasid seda eluaset alati kui ajutist; ma ei oodanud kunagi, et näen neid hooneid ise," tõdes ta.

Pärast intensiivseid uuringuid arhiivides õnnestus kunstnikul siiski leida ja pildistada paljusid endiste põgenikelaagrite ehitisi Saksamaal. Tänapäeval ei anna need hooned enam aimu sõjajärgsete põgenike rahutust elust – jäetud kodumaata ja teadmatuses tulevikust.

Töödes on pagulusse määratute valusad kirjeldused ühendatud väljavõtetega nende palvekirjadest USA, Kanada ja Ühendkuningriigi valitsustele, kus palutakse abi ja võimalust pääseda tagasisaatmisest Nõukogude Liitu.

Krista Svalbonase loomingut on eksponeeritud paljudel näitustel, sh Utah' kaasaegse kunsti muuseumis, Howard Yezerski galeriis Bostonis, Klompchingi galeriis ja ISE kultuurifondis New Yorgis. Tema loomingut on kogunud Cesise kunstimuuseum Lätis, Woodmere'i kunstimuuseum Philadelphias, Greggi kunsti- ja disainimuuseum Põhja-Carolinas ning mitmed erakogud.

Näitus "Küüditatud" on Kiek in de Köki kindlustustemuuseumis avatud kuni 23. septembrini.