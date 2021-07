Enne sügisel algavaid ehitustöid avatakse Balti manifaktuur üritusteks

Uue Loomingu Maja üks asutajatest ja eestvedajatest Anatoli Tafitšuk rääkis, et lisaks erinevatele koostööprojektidele on tulemas näiteks kultuuriklubi ürituste sari, kus saab heas seltskonnas arutleda olulistel teemadel. "Kultuuriklubi sarja puhul katsetame uue meelelahutusliku formaadiga, kus ei tehta pealiskaudset nalja, vaid arutatakse huvitadel teemadel, seda muidugi mahlakas kastmes," selgitas Tafitšuk. Esimene kultuuriklubi üritus toimub 15. juulil.

Balti Manufaktuuri ala arendab Hepsor Kinnisvara koostöös Tolaram Groupiga ja sügisel algab kvartali arenduse teine etapp. Hepsori juhatuse liikme Henri Laksi sõnul on nende sooviks läbi sellesuviste ürituste avada seda unikaalset ala veel enne ehituse algust kogukonnale ja linnarahvale laiemalt. "Mida rohkem põnevaid üritusi Manufaktuuri kvartalis, seda parem," ütles Laks ja lisas, et hooned ja ruumid on seal ajaloolised ja eripalgelised ning kindlasti on huvitav neid näha ka enne ehitustööde algust sellistena, nagu nad on juba aastakümneid seisnud..

Hepsori ja Tolaram Groupi koostöö algas Sitsi Õunaaia arendusega, mis oli Manufaktuuri kvartali arenduse esimene etapp. Sügisel algava uue elupiirkonna ehitus on Manufaktuuri kvartali arenduse teine etapp, mille käigus ehitatakse kaks korterelamut kokku 160 korteriga. Piirkonna arenduse kolmandas etapis tehakse ajaloolisesse tehasehoonesse 350 korterit ja 6000 ruutmeetrit äripindu, lisaks tuleb kvartalisse lasteaed, pargid ja mänguväljakud.