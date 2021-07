Suviste kultuuriürituste piletimüük on olnud mullusest edukam

Piletilevi juhatuse liikme Jaanus Beilmanni sõnul seisneb piletimüügi edu põhjus selles, et tänavu sai üritustele koos piirangutega juba mai lõpust, aga eelmisel suvel tekkis ürituste külastamise võimalus mõistlikul viisil alles juulist. Ta lisas, et teadmatus oli eelmisel aastal suurem, mis ajast ja millises mahus on ürituste külastamine võimalik.

Kuigi eelmise aastaga võrreldes on piletimüük olnud parem, siis 2019. aasta suvega pole piletimüük veel võrdsele tasemele jõudnud.

Piletilevi andmetel on praeguse seisuga selle suve kõige populaarsemateks üritusteks teatrietendused. Beilmann lisas, et ürituste külastamiste tingimuste varasem selgumine võimaldas näiteks ka jaanipidude ja suvetuuride varasema käivitumise.

"2019. aasta jääb ka siin veel valgusaasta kaugusele ehk tänavune kogumüük on veel kolm korda väiksem," sõnas Beilmann.

Emajõe suveteatri etendus "Kasuema" oli algselt planeeritud eelmiseks suveks, kuid lükati edasi. Selle asemel mängiti teist aastat järjest üht varasemat suvelavastust. Sellel suvel "Kasuema" etendused toimuvad.

Suveteatri tegevjuhi Ruta Rannu sõnul on nad praeguse saalitäituvuse ja piletimüügiga rahul. "Märtsikuus läksid piletid müüki ja esialgu tagasihoidlikult, sest piirangute kohta ei teatud, et kuidas ja milline seis on juulikuus," ütles ta.

Ta lisas, et kuna etendused on pigem tagasihoidlikud ja pole suure massi jaoks planeeritud, siis ta usub, et kõik 14 etendust müüakse välja.

Intsikurmu festivali korraldaja Mihkel Kübar sõnas, et piletimüük on võrreldes 2019. aastaga ootuspärane, ent natuke tagasihoidlik, sest ametlik programmi väljatulek venis seoses kevadiste piirangutega. Ta lisas, et Intsikurmu on tagasi liikumas oma juurte juurde – programm on mitmekesisem ja muusikaliselt huvipakkuvam.

"Programmis oleme pidanud tegema muutusi seoses sellega, et välisesinejate kättesaamine on jätkuvalt raskendatud," ütles Kübar. Siiski on võimalik festivaliprogrammist leida mõningaid rahvusvahelisi artiste Balti riikidest, Soomest ja Slovakkiast.

Kübar lisas, et inimeste piletite ostmise käitumine on mõnevõrra muutunud ja inimesed ostavad pileteid pigem viimasel hetkel.

Beilmanni sõnul ostetakse pileteid pikemalt ette üritustele, mis paistavad silma millegi erilisega, on piiratud piletikoguse või määratud istekohtadega.

Ta lisas, et sellel aastal tehtud vaktsineerimised on muutnud inimeste ostukäitumise sarnaseks pandeemiaeelse ajaga. Selliste ürituste puhul, kus kindel kontserdimaht puudub, on inimeste käitumine tavapärane ja piletite nõudlus on suur viimasel nädalal.