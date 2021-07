Seto Kuningriigi päevale pääseb koroonatõendiga

Järgmisel nädalal kehtima hakkavad koroonareeglid on pannud Lõuna-Eesti suurürituste korraldajad keerulisse olukorda. Selleks, et vältida tuhandete inimeste kokkutulemisel viiruse levikut, lükati edasi Intsikurmu festival, Setomaal Kuningriigi päevale pääsevad vaid vaktineeritud või negatiivse koroonatesti andnud inimesed.

Intsikurmus oleks järgmisel nädalavahetusel olnud väga palju rahvast ning erinevatel lavadel oleks esinenud üle 20 artisti. Neil, kellel pilet on nüüd ostetud, saavad selle tagasi müüa või ostetud piletiga oodata järgmise aasta festivali toimumist, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Valitsuse korraldused, mis hakkavad kehtima sellel nädalal, kui Intsikurmu peaks toimuma, andis meile mõista selgelt, et see elamus ja see kvaliteet ja standard, millega Intsikurmu on harjunud tegutsema ja see elamus, mida me inimestele soovime metspargis pakkuda, nendel tingimustel ei tunne keegi sellest festivalist rõõmu," ütles korraldaja Mihkel Kübar.

Setumaal püütakse uute piirangutega kohaneda. XXVIII Seto Kuningriigi päeva korraldajad pidid juba paar nädalat tagasi toimunud üritusel arvestama osalejate testimise vajadusega.

"Meil oli selles mõttes lihtne, et enne Seto Folki oli meil olukord, kus pidime läbi mängima variandi, et me peame testima inimesi. Selles mõttes oli meil ettevalmistus teoorias olemas. Nüüd tuleb meil see lihtsalt praktikasse panna," ütles Seto Kuningriigi päeva peakorraldaja Karin Viljus.

Kuningriigi päevale tulijatel on vajalik tõendada kroonaviiruse läbipõdemist, vaktsineerimiskuuri läbimist või koroonaviiruse negatiivset testitulemust.

"Me tahaksime küll, et Seto Kuningriigis oleks kogu rahvas vaktsineeritud, selle tõttu on ka Kuningriigis vaktsineerimisbuss. Nii, et kes veel ei ole vaktsineeritud, saavad Kuningriigis lasta ühe süsti teha ja saab ka pärastpoole, ka järgmine aasta kiiremini Seto Kuningriiki," ütles ülemsootska Rein Järvelill.