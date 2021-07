Linnafestival Grom lükkub järgmisesse aastasse

Valitsuse kokkuleppe kohaselt on alates 9. augustist õues toimuvatel üritustel ja tegevustes lubatud kuni 100 osalejat. Piirarvudest rohkem osalejaid võib üritustel ja tegevustes olla edaspidi vaid siis, kui osalejad on vaktsineerimiskuuri läbinud, COVID-19 haiguse läbi põdenud või negatiivse testitulemusega.

Vaktsineerimistempo, millega ligi 60 protsenti noortest on endiselt vaktsineerimata, tähendab see korraldajatele massilist testimist, mida lühida etteteatamisega korraldada võimalik ei ole, mistõttu tuleb festival edasi lükata aastasse 2022, märkis festivali meeskond oma pressiteates.

"Olime valmistunud piirnumbrite languseks, kuid otsustatud numbrid on nulliga samaväärsed. Üks võimalustest üritust korraldada oleks pakkuda kiirtestimise võimalust festivali väravas kõigile soovijatele ning rakendada vaktsiinipassi süsteemi. Paraku pole sellise süsteemi kasutusele võtmine kahe nädalaga võimalik," tõdes peakorraldaja Roman Demtšenko.

"Veel enam, see nõuab arvestatavat eelarvet oludes, kus risk on kordades kõrgem, kuna vaktsiinide hõlmatus on noorte seas ülimalt madal. Samuti pole piisaval arvul Eesti turva- ja terviseohutuse ettevõtetel veel valmidust nendeks tegevusteks, et kõik Eesti sündmused ära katta," lisas ta.

Demtšenko sõnas, et terve Gromi tiim on investeerinud tohutult aega, energiat, raha ja heaolu sellesse, et festival oleks Lasnamäel sel suvel võimalik. "Oleme kurbusega täidetud ja isegi see ei kirjelda meie hetkeseisu piisavalt."

Ta lisas, et on arusaadav, et pandeemiaolukord on halvenemas ja uued piirangud olid vajalikud, kuid mõistavad hukka viisi, kuidas neid on sisse viidud.

"Sotsiaalministri sõnul "võib tõend olla välja prinditud, mobiilis esitatud, aga ka tervishoiuteenuse osutajalt saadud tunnistus" ning "pettuse korral inimene ise vastutab"," kirjeldas Demtšenko.

"Teiste sõnadega saab passide ja testide kontroll olema reaalsuses puudulik, kuid arusaadavalt on suurel osal suvelõpu üritustel mõistlik toimumine tühistada, sest selle usutavalt korraldamine nii lühida etteteatamisega pole võimalik."

Tema sõnul on see järjekordne näide, kuidas valitsus on teinud põhimõttelisi otsuseid, mis ei ole olukorda leevendanud ega isegi päästnud. "Ootame valitsuselt uusi toetusmeetmeid, mis aitavad korraldajatel ürituste korraldamisega seotud, juba tehtud kulusid katta," lisas Demtšenko.

Linnafestivali Grom uueks kuupäevaks on valitud 9. juuli 2022. Festivali meeskond kutsub üles kõiki end vaktsineerima, et kultuurielu saaks jätkuda.

Kõik selle aasta festivalile ostetud piletid kehtivad ka järgmiseks aastaks. Piletiostjatega võetakse ühendust, et välja selgitada sobiv variant või pakkuda pileti tagasiostu.