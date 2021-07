Intsikurmu festival jääb sel aastal ära

"Intsikurmul on olnud alati teatud standard. Nendes tingimustes, mis täna maailm meile viirusega on ette veeretanud, on võimatu meil inimestele pakkuda suurepärast festivalielamust," selgitas Mihkel Kübar.

Kõik soetatud piletid kehtivad 2022. aastal toimuval Intsikurmul. "Kui nädal tagasi olime kindlad, et festival on võimalik, siis viimase kahe-kolme päeva sündmused näitavad, et see nii enam ei ole," lisas Kübar.

Festivalimeeskond leiab, et taas on käes olukord, kus kõik pooled peavad pingutama täiel rinnal, et viiruse kolmas laine ei laastaks ühiskonda rohkem kui ta senini on teinud.

"Antud oludes ei suuda me festivali korraldajatena tagada inimeste turvalisust. Käes on jälle hetk, kus tuleb vähendada kontakte, olla valvas, jälgida hoolega enda ja lähedaste tervist," lisas Kübar.

"Oluline on, et noored saaksid koolis käia, inimesed tööl ja seetõttu anname oma festivali edasilükkamisega tagasihoidliku panuse viiruse leviku pidurdamisele."

Festival kutsub üles kõiki piletiostjaid toetama festivali läbi selle, et nad ei küsi oma piletiraha tagasi, vaid tulevad festivalile 2022. aastal. Intsikurmu 2022 toimub 5. ja 6. augustil Põlvas Intsikurmu metsapargis.