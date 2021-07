Suvelavastus "Pidu katku ajal" vaatab kriisiajale otsa julgelt ja rõõmsalt

Kriisid on alati põhjustanud ühiskondade killustumist. Kunagi ei ole kõik ühel meelel, miks miski valesti läks, kes on süüdi ja kuidas oleks kõige parem edasi minna. Ent seekordse pandeemia ajal ei suudeta kokku leppida isegi selles, mis üldse valesti on. Sest ajal, mil igaühel on oma tõde, võib isegi kellegi suremise fakti kahtluse alla seada. See on aeg, mil avastad, et sul on väga palju tuttavaid, kellel on tuttavaid, kes teavad väga lähedalt kedagi, kes oskab väga täpselt öelda, mis valesti on ja kust otsast probleemi lahendama peab. Sest tegelikult pole küsimus enam ammu teadmistes, vaid usus. Ning uskmatutega ei argumenteerita, vaid sõditakse – vahendeid valimata.

"Vast kõik mäletavad seda esimest korda, kui pärast pikka isolatsiooni sai esmakordselt inimestega kohtuma minna. Selles hetkes oli veider segu joovastavast rõõmust ja kuklas tiksuvast hirmutundest, et äkki ma ei peaks siin olema. "Pidu katku ajal" on see sama hetk," lavastaja Birgit Landberg. "Toome lavale teemasid, mille puhul tekib vahepeal hirmutunne, et äkki ei peaks seda tegema. Kuid soov pakkuda rõõmu, et möödunud aasta taak maha raputada, on hirmust tugevam. Kui muu meid ei päästa, siis teeb seda eluterve huumor."

Musta Kasti trupitööna valminud lavastuse "Pidu katku ajal" on dramatiseerinud Paul Piik, kelle jaoks see on teine koostööprojekt lavastaja Birgit Landbergiga (2017. aasta lavastus "Peks mõisatallis" pälvis teatriaasta auhinna ja teatrikriitikute tunnustuse). Kunstnik on Kristel Maamägi, valguskunstnik Emil Kallas, helilooja Siim Aimla ja koreograaf Raho Aadla. Laval on Jaanika Tammaru, Kaija M Kalvet, Laura Niils, Kaarel Targo, Rauno Polman ja Johannes R. Sepping (Paide Teater).

Etendused toimuvad Eesti Maanteemuuseumi hoovis 24. / 29. / 30. / 31. juulil ja 5. / 6. / 7. augustil. Soovitatav alates 16. eluaastast.