Eesti Rahva Muuseumis saab uudistada nostalgilisi ja tuleviku ralliautosid

ERMi ümbruse B-osa on muutunud rallipargiks ja teeninduskeskuseks ning lähiümbruses sõidetakse ka maailmameistrivõistluste WRC mõned etapid. Ralli ajaks on muuseumisse kohale toodud vanu ja uusi masinaid.

ERMi A-sissepääsu ees on vaatamiseks väljas ralliautod 1980. aastatest. Saab vaadata, milliste masinatega sõitsid rallipaarid Ilmar Raissar ja Rein Talvar, Hardi Mets ja Udo Mets või Vello Õunpuu ja Aarne Timusk. Ehk vaatamiseks on B-rühma homologeeringut omavad Lada VFTS-d, millest on saanud tänaseks Lada fännide seas kultusobjektid. Lisaks on uudistamiseks väljas uued isesõitvad bussid.

Muuseumis sees on tribüünile seatud FEST19, Eestis tehnikatudengite poolt loodud nelikveoline elektrivormel. Püsinäitusel "Kohtumised" on võimalik vaadata 2014. aasta Rally Estonia külaliste liikumist Lõuna-Eestis läbi mobiilpositsioneeringu tulemuste visualiseerimise. Püsinäitus "Kohtumised" on vaadatav kuni 2021. aasta lõpuni tasuta sissepääsuga.

Eesti Rahva Muuseum on avatud kolmapäevast pühapäevani kell 10.00-18.00.