Kadrioru kunstimuuseum ja park tähistavad 303. sünnipäeva barokkooperi ja muuga

22. juulil tähistatakse Kadrioru kunstimuuseumis, pargis ja aias lossi- ja pargiansambli 303. aastapäeva. Publikuprogrammi kroon on barokkooper "Terra Magica. Hommage Vivaldile", mille autorid on kunstnik Sasha Frolova (Moskva) ja lavastaja Jelizaveta Moroz (Moskva).

Kogu päeva vältav programm pakub elamusi igas vanuses kunsti- ja loodushuvilistele: lastega peresid ootab maastikumäng "Lossiaiamängud", kunstisõbrad saavad osaleda näituste ekskursioonidel ja loodushuvilised ringkäikudel Kadrioru pargis, muusika- ja teatriarmastajatel on aga võimalus nautida puhkpillimuusikat Kontsertaias ja suurejoonelist barokkooperi lavastust suurel laval Kadrioru lossi ees.

Kadrioru kunstimuuseumi direktor Aleksandra Murre sõnul on Kadrioru lossi- ja pargiansambel armastatud paik nii kohalike kui ka turistide jaoks.

"Alates 2000. aastast oleme tähistanud Kadrioru sünnipäeva muuseumi ja pargi koostöös, pakkudes publikule kõrgetasemelisi kunsti- ja muusikaelamusi. Tänavu lähtub "Lossiaiamängude" programm suurejoonelisest näitusest "Memlingist Rubensini", õhtune etendus aga on kummardus lossi rajamisaegsele tippheliloojale Antonio Vivaldile. Barokkooperi lavastuse loomine Kadriorus on olnud unistuseks juba mitu aastat, kuid alles nüüd leidsime partnerid, kelle lähenemises sulanduvad harmooniliselt ajalooline autentsus ja rõhutatult kaasaegne stilistika – just need märksõnad on Kadrioru pargile ja kunstimuuseumile olulised," ütles Murre.

Kadrioru lossi- ja pargiansambli sünnipäeva tähistatakse igal aastal 22. juulil, sest just sel päeval 1718. aastal saabusid Kadriorgu Vene tsaar Peeter I ja itaalia arhitekt Nicola Michetti ning määrasid nii tulevase lossi ja pargi asukoha kui ka planeeringu üldpõhimõtted. 22. juulil 2000 taasavati restaureeritud Kadrioru lossis väliskunstimuuseum. Samal päeval tähistatakse vanade pargiplaanide järgi taastatud Kadrioru lilleaia aastapäeva.

"Lossiaiamängud", pargiekskursioonid ja puhkpilliorkestri kontsert Kontsertväljakul on kõigile tasuta. Etenduse piletid on müügil Piletilevis ja muuseumi kassas.

Päevakava ja lisainfo sündmuste kohta on leitav siit.