Viljandi folk teeb kummarduse Igor Tõnuristile ja Jaak Johansonile

"Mõlemad mehed on võimsad näited eeskuju nakkavuse olulisusest ja mõlemal on ka väga eriline roll meie festivali kujunemisel," sõnas Viljandi pärimusmuusika festivali pealik Ando Kiviberg.

"Igor Tõnurist koos Ain Sarve, Kristjan Toropi ja teiste kaasteelistega oli see, kes mõjutas pärimusmuusika tugevat taastulemist Eestis 20. sajandi viimasel veerandil, ning Igor oli ka see, kes tagas, et autentset pärimusmuusika traditsiooni pealiskaudsusega ära ei lörtsitaks," lisas ta.

"Jaak Johansoni vaade rahvamuusikale on Viljandi pärimusmuusika festivali sünni ja ideaalide kujunemise juures samuti väga suurt rolli mänginud. Jaagu suust pärineb ka tõdemus, et Viljandi folk on armumist soodustav festival," lausus Kiviberg.

Etnograaf ja folklorist, pikaaegne rahvamuusikaansambel Leegajus kunstiline juht Igor Tõnurist suri tänavu 9. jaanuaril, pärimusmuusik ja näitleja Jaak Johanson 14. veebruaril.

"Tema soov ja siht oli esitleda pärimuskultuuri kui tervikut, mis hõlmab muusikat, tantsu, teadmisi, kombeid ja riietust," on Tõnuristi fenomeni kirjeldanud endine Leegajuse liige Kristin Kuutma.

"Kui head eeskuju pole, ei leia metsikust üles," viitas Tõnuristi rollile oma elus ühes 2020. aasta intervjuus Jaak Johanson. "Teadmine, et rahvalaulus on midagi sellist, millesse tasuks oma nina toppida, tuli just Leegajuses," meenutas Johanson, kes kuulus ansamblisse aastatel 1976–1981 ja kelle sõnul ei tehtud Tõnuristi juhtimisel suveniirfolki, vaid toetudes autentsusele ja akadeemilisele baasile, pakuti laulu kaudu metsikust, lendamist, ärapääsemist.

Meenutuskontsert "Mõeldes Jaagule" toimub reedel, 23. juulil Pauluse kirikus algusega kell 23, Igor Tõnuristi mälestuskontsert leiab aset laupäeval, 24. juulil kell 21.30 pärimusmuusika aidas.

Jaak Johansoni meenutuskontserdil astuvad üles Krista Citra Joonas, Kärt, Mart ja Ants Johanson, Ando Kiviberg, Jaak Tuksam, Eesti Keeled, Seán Garvey, Sofia Joons Gylling, Marko Matvere, Mari Kalkun, Meelika Hainsoo, Kristiina Ehin, Silver Sepp, Sakarias Jaan Leppik ja Minu Isa Oli Ausus Ise. Kontserdi kunstiline juht on Ants Johanson.

Igor Tõnuristi mälestuskontserdil esinejad on kõik tema õpilased, sealhulgas ka need, kellest said kolleegid või kaasteelised. Üles astuvad Ando Kiviberg, Kristin Kuutma, Lauri Õunapuu, rahvamuusikaansambel Leegajus, Ants Taul, Cätlin Mägi, Tuule Kann ja Kertu-Liis Õnnis, Raivo Sildoja, Ott Kaasik, Tarmo Kivisilla ja Žurba. Kontserdi kunstiline juht on Lauri Õunapuu.

Tõnuristi mälestuskontserdi õnnestumisele aitavad kaasa ka Eesti kunstiakadeemia moe-, tekstiili- ja aksessuaaridisaini teise kursuse tudengid. Nemad loovad Piret Pupparti juhendamisel Tõnuristi mälestuseks valgusinstallatsiooni – mustrikitiku –, tõstmaks esile Tõnuristi panust rahvarõivaste uurimise alal.