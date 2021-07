Andrus Kivirähki "Liblikas" jõuab Üllar Saaremäe käe all teatrilavale

Näidend "Liblikas" põhineb autori samanimelisel romaanil, mis räägib Eesti teatrielust 20. sajandi algul ja rahvusteatri Estonia sünnist. Teose üks keskseid tegelasi on Kadrina kihelkonnas Loobu jõe kaldal Arbavere külas sündinud näitleja ja tantsija Erika Tetzky, kes tegi tähelennu teatritaevasse, kuid see katkes ta varase surma tõttu.

"Mõtlesin, miks on mul see näitemäng kotis ja miks on see teos mind nii pikalt kummitanud. Ja millal siis veel ja kus siis veel, kui Loobu jõe ääres, kus ta lapsena kindlasti patseeris," rääkis lavastaja Üllar Saaremäe Virumaa Teatajas.

Ülle Lichtfeltd, Sulev Teppart, Indrek Saar, Erik Ruus, Üllar Saaremäe, kes lavastuses kaasa teevad, elavad ka ise Kadrina vallas. Lisaks liituvad Doris Tislar, Johan Elm ja Tarvo Krall. Lavaruumi eest hoolitsevad Ketlin Kütt, Elmar Sats ja Priidu Adlas.

Etendused toimuvad 11., 12., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 21., 22. augustil kell 19.00.