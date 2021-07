"Serafima ja Bogdani" teatriversioon jõudis publiku ette

Vanausuliste iidsetel asualadel Peipsi ääres leiab aset õe ja venna tragöödia. Et auhinnatud ja mahukas romaan sellevääriliselt ja ilma kärpimata lavale tuua, tuli sellele teha täielik ümberkirjutus, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Proovida leida, mis oli see algimpulss Vahuril - rääkisime ka Vahuriga sellest pikemalt -, siis proovida kirjutada see romaani tõukeks saanud impulsi pealt uuesti. Otse romaanist on väga vähe. Aga põhisündmus on ikkagi sama. Romaani nimi on "Serafima ja Bogdan", meil on "Serafima + Bogdan". See "pluss" on see Raimond, see rist seal nende keskel," selgitas lavastaja Ivar Põllu.

Venda Bogdani mängib vanemuislane Andres Mähar ning tema õde Serafimat Ugala näitleja Ilo-Ann Saarepera. Viimase sõnul on Serafima näol tegemist naisega, kellele on nii palju haiget tehtud, et ta otsustab kätte maksta.

"See põhjus-tagajärg seos. Tavaelus on ka need väga selged, aga siin see on kuidagi üleelusuurune või selline tuhandekordne. Kuidas ühest väikesest asjast juhtub nii palju. Läheb nagu mingi ratas käima ja seda ei saa enam peatada," rääkis Saarepera.

Etendus toimub kahel, üksteisest hõreda võsaga eraldatud poolel - üks neist Serafima ja teine Bogdani oma. Et näha mõlema lugu, vahetab publik vahepausi ajal tribüüne.

Keerulisim osa oli Saarepera jaoks aga heli pool, mis muudab keskkonna väikesest teatrisaalistki intiimsemaks.

"Me mängime inimestele kõrvadesse. Inimesed kuulevad meid hästi lähedalt. Meil on justkui selline 25 meetrit lava, aga see esteetika on pigem filmilik, me oleme neile hästi lähedal," selgitas Saarepera.

"Kuna me mängime keset küla, siis oligi tore mõelda, et see toimubki nagu maja hoovis. Kui sa kõnnid mööda küla tänavat, siis justkui seda lavastust ei olegi. Seda sündmust ei olegi. Lähed kuskile hoovi sisse, siis inimesed räägivad suhteliselt tavalise häälega," rääkis Põllu.