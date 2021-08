Huupi isikunäitus "Päeva palee" käsitleb aega ja selles muutuvaid värve

Reedel, 6. augustil avatakse Tartus galeriis Pallas kunstnik Huupi isikunäitus "Päeva palee", mis kujutab autori katset muukida kujundlikult lahti inimesest sõltumatut – ajas muutuvat värvi ning väljamõeldut ja kirjeldatavat – aega, milles me ennast mõõdame.

Väljapanek koosneb maaliseeriast, mis kombineerub värvist ja arhitektuurist, valgusest ja varjust. Teoste pealkirjadeks on kellaajad, mis tähistavad valgust ajas ja ruumis ning sümboliseerivad valguse kulgemist. Aeg ehk igapäevaselt ja pidevalt muutuv ning korduv valgus ja vari on maalidel ainus reaalselt eksisteeriv element, milleks on ajavöönd UTC/GMT-6.

Maalid ei apelleeri seega inimlikule realismile; aja kulgemine on võrdeline valguse kulgemisega, sest valguse liikumise järgi arvestab inimkond – kellest valguse muutumine ei sõltu – aega ning olenevalt valgusest muutub ka nähtava ning tajutava värvi gamma.

Huupi (Evelin Zolotko) on omandanud kunstihariduse 2008 Kõrgemas Kunstikoolis Pallas ja 2012 Tartu Ülikooli maaliosakonnas (MA). Näitustele hakkas autor esinema 2005. aastast, pälvides koheselt MITMIKu eripreemia Tallinna Kunstihoone samanimelisel väljapanekul. Publiku ette on tänaseks jõudnud enam kui kümmekond Huupi isikunäitust ning arvukad osalemised grupinäitustel nii kodu- kui välismaal. 2016. aastal omistati Huupile maaliseeria "Plat Principal" eest Ado Vabbe preemia. Ta on NAKi ja Tartu Kunstnike Liidu liige.

Näituse raames toimub neljapäeval, 26. augustil kell 17 vestlus Huupiga, kus kõneldakse väljapaneku sünnist, autorist, maalikunstist jpm.

Huupi isikunäitus "Päeva palee" jääb avatuks 27. augustini.

Näitust toetab Eesti Kultuurkapital.