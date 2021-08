Teater jätab ühe inimese testi- ja vaktsiinivastasuse tõttu ära kogu lavastuse

"Eestis süveneva nakkusohu tõttu ning uute viirusvastaste piirangute valguses näis raske otsus etendused ära jätta hetkel kõige mõistlikum," märkis teatrijuht ja lavastaja Jaanika Juhanson.

Ta lisas, et selleks, et erateater etenduste andmisega ots otsaga kokku tuleks, oli vajalik vähemalt ühe etenduse täistäituvus ehk umbes 70 istekohta, mille nad ka saavutasid, kuid mis eeldab, et nad tagavad publiku ja etendusega seotud inimeste viirusvastase kontrolli.

"Võimalik, et tõendite ja testidega oleksime saanud publikusisest olukorda kontrolli all hoida, kuid kahjuks on lavastusega asendamatult seotud inimene, kes pole vaktsineeritud ning eelistab oma veendumustele toetudes ka mitte vastavaid kiirteste teha."

"Austame inimese otsust, kuid antud situatsioonis peame kõige õiglasemaks ning ohutumaks etendused paremate aegade nimel edasi lükata," lisas Juhanson.

Lavastus "Kuni armastus peale tuleb" on Veronika Kivisilla samanimelisel raamatul ja luulel põhinev lavateos, mis esietendus 2021. aasta septembris Tallinna kirjanike maja musta laega saalis. Sellesse suvesse – 12.–14. augustini olid planeeritud kolm etendust Albu mõisas.

Teater ostab piletid tagasi ja tühistab broneeringud, kuid palub siiski juba piletid ostnud inimesi väiketeatrit toetada ning tulla etendust vaatama sobival ajal täpselt aasta pärast – 2022. aasta suvel.