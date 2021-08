Balti manufaktuuris esietendub Sitsi kangavabriku mälu taaselustav lavastus

Avalikkusele on hästi teada Kreenholmi vabriku ajalugu. Vähem aga teatakse, et Põhja-Tallinnas paikneb siiani Sitsi kvartal, meenutamaks kunagist Balti puuvilla ketramise ja kudumise vabrikut, mille minevik ei jää oma Narva õele kuidagimoodi alla.

"Selle unustatud tööstushiiglase kõhuõõnsustesse sisenemisel sai hetkega selgeks, et nii mastaapne ruum väärib ainuüksi temale pühendatud lavastust ja nii hakkaski idanema idee jutustada lugu Sitsi vabrikust," rääkis lavastaja Helen Rekkor.

"Seda enam, et Misanzeni käekiri on alati olnud seotud nii kohaspetsiifika kui ka ühel või teisel viisil mineviku mõtestamisega -- pärimuslood vaheldumas ajaloolisest ainesest inspiratsiooni ammutavate lavalugudega," jätkas ta.

"Ajaloolistesse dokumentidesse ja artiklitesse süvenedes hakkas hargnema hämmastav narratiiv, mille rõhutamiseks võimaldasime koos dramaturg Mihkel Seederiga endale veidi nn poeetilist luba, et vabrikut ja selle asunikke puudutavat sümfooniat ühtseks tervikuks punuda," selgitas Rekkor.

Lavastuse "Sitsi silentium" proovid. Autor/allikas: Eliisa Vellama

Kui senini on teatriühendus Misanzeni loo jutustamise põhimõtted tõukunud suuresti visuaalsetest vahenditest, siis seekord on sama olulisel kohal ka sõnakunst, lisas ta. "Ehkki oma põhimõtetele truuks jäädes arendame ka edasi endale omast poeetilis-visuaalset teatrikeelt."

Dramaturg Mihkel Seeder märkis, et temasuguse uue aja humanitaari jaoks on üsna keeruline ette kujutada, kuidas oli töötada vabrikus sada aastat tagasi. Sitsi manufaktuurihoonesse sisenedes aga tabas teda hetkega võimas tunne.

"See oli midagi aukartuse ja õõva vahepealset. See tunne lükkas kohe tunnetuse paika. Hakkasin tajuma, mida tähendab olla osa säärasest hiiglaslikust masinavärgist, kuuluda selle lärmaka katedraali kogudusse," kirjeldas ta.

"Ja seda enam vaimustusin, et jutustame oma mastaapset lugu just seal, kus see kord ka aset leidis – otse Kalamaja külje all, paljude tallinlaste poolt unustatud vabrikukompleksis, millest õhkab mastaapsust, vaatemängulisust ja draamat."

Lavastuse "Sitsi silentium" proovid. Autor/allikas: Eliisa Vellama

Laval astuvad üles Silva Pijon, Piret Krumm, Rauno Kaibiainen ja Andres Roosileht. Lisaks teevad kaasa 15 teatri- ja tantsutaustaga noort näitlejat. Lavastuse autor-lavastaja on Helen Rekkor, dramaturg Mihkel Seeder (VAT Teater), kostüümikunstnik Maarja Pabunen, lavakunstnik Laura Kõiv, koreograaf Kristjan Rohioja, helilooja ja helikujundaja Villem Rootalu, videokunstnik Sander Põldsaar ja valguskunstnik Priidu Adlas.

Lavastuse "Sitsi silentium" etendused toimuvad 14., 15., 19., 20., 21., 25., 26., 27. ja 28. augustil algusega kell 20.00 Balti manufaktuuris (Manufaktuuri tänav, Tallinn).

Teatriühenduse Misanzen lõid 2015. aastal noored teatritegijad eesmärgiga tuua lavale koosloomemeetodil loodud lavastusi ning arendada ja populariseerida visuaalteatrižanrit Eestis. Teatriühendus tegi lavadebüüdi 2015. aasta juulikuus Viinistu kunstimuuseumis, kus tõid "Viinistu teatriõhtu" ühisnimetaja all lavale Eesti esimese täispika varjuteatrilavastuse "Üle vee" (Salme Reegi nimelise teatripreemia nominatsioon) ja kohaspetsiifilise algupärandi "Laineid lausudes".

Lisaks lavastused "Süüria rahvalood" (etenduskunstide ühisauhinna nominatsioon), "Õhtu on salameri. Edgar Valteri rahutu rahu" (Ants Lauteri nimeline lavastajapreemia) ja "Sõsara sõrmeluud" (sõnalavastuse originaalmuusika laureaat).