Eesti põldude vahel vändatakse Serbia populaarseimat teleseriaali

Seriaali "Besa" lugu hakkab rulluma, kui kurikuulus maffiaboss kaotab traagilises autoõnnetuses oma tütre. Õnnetuse põhjustajaks on tavaline pereisa, keda ähvardab nüüd veritasu.

"See ei ole märul, vaid draamaseriaal, mis põhineb Balkani müüdil veritasust. See räägib perekonnasuhetest ja sõnapidamisest. Ma arvan, et kui te seda näete, ja ma tõesti loodan, et teil tekib see võimalus, sest pool maailma on juba esimest hooaega näinud, siis te kindlasti naudite seda. Teises hooajas mängivad ju ka teie kuulsad näitlejad," rääkis režissöör Igor Stoimenov.

Kolmapäevase pika võttepäeva jooksul saadi purki vaid paar kaadrit. Põhiline aur läks proovide peale, sest sõiduauto ja reka kokkupõrge peab ekraanil välja nägema küll ohtlik, aga päris elus olema osatäitjatele täielikult turvaline. Selle keerulise stseeni jaoks on kasutusel kaks identset autot, millest üks on turvakaalutlustel täiesti ümber ehitatud.

"Meil on auto ja reka spetsiaalselt ette valmistatud ja koostöös kohaliku meeskonnaga kontrollime me palju asju üle. Me kontrollisime näiteks üle jõe põhja ja palju muid asju. Loomulikult pole mitu korda kontrollimist piisav, nii et me kontrollime alati ühe korra veel, enne kui filmima hakkame, ja nii lihtne see ongi," selgitas märulistseenide meister Slavisa Ivanovic.

Peaosatäitja oli tõepoolest ka pärast ohtlikku stseeni täie tervise juures ning nautis Eestis olemist väga.

"Mulle tundub, et te, eestlased, olete hästi organiseeritud, teil on kena riik, te elate loodusega kooskõlas, vanad inimesed on heas vormis. Te olete küll aeglase loomuga, aga tunnete end hästi. Suurim üllatus on minu jaoks aga see, et teil läheb päike alles kell 11 õhtul looja. Ma pole kunagi sellises kohas elanud

ja see on minu jaoks naljakas ja imelik," ütles peaosatäitja Raša Bukvic.

Sarja eelmist hooaega nägid miljonid televaatajad üle Balkani. Produtsent loodab, et tänu Eestis toimuvatele võtetele saab seriaal tuntuks ka siin.

"Meil on hea meel, et me saame oma publikule tutvustada täiesti uut ja erinevat maastikku ja kultuuri. Üks meie peaosatäitjaid elab teises hooajas oma

perega Eestis ja sellest tuleb üks väga huvitav liin. Kahjuks ma ei saa palju avaldada, aga meie publiku jaoks on see suur üllatus," kirjeldas peaprodutsent Tea Korolija.