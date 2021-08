Suri tõlkija Marek Laane

"Oh, raske südamega pean neid ridu kirjutama: lahkunud on kauaaegne sõber ja võitluskaaslane Marek Laane. Viimased aastad polnud talle kerged, aga usun, et ta jätkab mälumängu ja ristsõnade lahendamist ka teispoolsuses," teatas ajakirjanik ja tõlkija Erkki Bahovski sotsiaalmeedias.

Laane tõlkis peamiselt ajaloo- ja välispoliitikateemalisi teoseid ning palju ka ajakirjandusväljaannetele, nt Eesti välispoliitika ajakirjale Diplomaatia. Lindsey Hughes'i teose "Romanovid. Venemaa valitsejad 1613–1917" tõlkimise eest oli Laane nomineeritud ka kultuurkapitali 2017. aasta mõttetõlkekirjanduse auhinnale.

Marek Laane ärasaatmine toimub 25. augustil kl 15.30 Pärnamäe krematooriumis.