Hiiumaal sai alguse 14. Sõru Jazz

Nädala lõpuni kestval festivalil astub üles rida Eesti jazz-muusikuid. Festivali avas Sõru paadikuuris kitarriansambel GuitArte koosseisus Jaak Sooäär, Robert Jürjendal, Andre Maaker, Mart Soo ja Ain Agan.

Kui varem peeti Sõru Jazzi suve alguses, siis koroonapandeemia ajal on festival kolinud suve lõppu, mis pole selle atmosfääri korraldaja Guido Kanguri sõnul siiski muutnud.

Me oleme ise ikka nimetanud, et see on väike kokkuvõte ühest jazz'i-aastast. Me käime ju aastaringselt kuulamas muusikat ja niimoodi me seda kava koostame. Mul on hea meel, et ma näen siin oma armsaid jazz-muusikuid ja eks see ongi kõige olulisem," märkis Kangur "Aktuaalsele kaamerale".