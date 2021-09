Selgusid Edgar Valteri nimelise illustratsioonipreemia nominendid

Illustratsioonipreemia eesmärk on väärtustada ja tunnustada eesti raamatuillustraatorite loomingut, jäädvustada illustraatori ja lastekirjaniku Edgar Valteri mälestust ning edendada ja toetada lastekirjanduse arengut.

Žürii valis välja viis nominenti, kes on eesti illustratsioonikunsti tipptegijad:

Katrin Ehrlich

Piret Raud

Anne Pikkov

Catherine Zarip

Urmas Viik

Žürii märkis ära ka Lucija Mrzljaki, kes üllatas noore kunstnikuna oma kõrge kunstilise taseme ja tekstitundliku pildikeelega.

Žürii tegi tänavu valiku 28 kunstniku seast, kes on viimasel viiel aastal avaldanud lasteraamatuid ning saanud tunnustusi kauneimate raamatute konkursil. "Hea on tõdeda, et Eesti illustratsioonikunst on mitmekesine ja üllatav ning elab täna parimaid aegu. Meil on palju eri vanuses, erineva käekirja ja tehnikaga illustraatoreid ning oleme rõõmsad, et Eesti kirjastajad teevad nendega aktiivset koostööd ja annavad kunstnikele võimaluse raamatuid illustreerida," lausus Eesti Lastekirjanduse Keskuse direktor Triin Soone, kes juhtis žürii tööd.

Soone lisas, et preemiaga soovitakse tunnustada tänaseid tipptegijaid ja tuua fookusesse illustratsiooni tähtsus lasteraamatutes. "Soovime näidata, et illustratsioon raamatus ei ole mitte lihtsalt ilus pilt, vaid osa loost ja selle arengust. Valter oli meisterlik illustraator, kelle loodud karakterid ja pildid saadavad meid tänini just tänu sellele, et nad jutustavad."

Nominendid valis välja seitsmeliikmeline žürii koosseisus Eva Laantee Reintamm (kunstiteadlane), Ilona Martson (lasteajakiri Täheke), Mare Müürsepp (IBBY Eesti osakond), Juss Piho (Eesti Kujundusgraafikute Liit), Kersti Tiik (Eesti Kunstimuuseum), Asta Trummel (Kultuuriministeerium) ja Triin Soone (Eesti Lastekirjanduse Keskus).

Eesti Lastekirjanduse Keskus kutsus Edgar Valteri nimelise illustratsioonipreemia ellu 2019. aastal, mil esimeseks laureaadiks valiti Regina Lukk-Toompere. Tunnustus on rahaline ning sellega kaasneb võimalus korraldada näitus lastekirjanduse keskuses. Auhinna väljaandmist toetab Kultuuriministeerium.