Neljapäeval algavad muinsuskaitsepäevad toovad pärandi peidust välja

Tänavuste muinsuskaitsepäevade keskmes on "Peidus pärand" – kohalikud pärandobjektid, mis esmapilgul on võib-olla tavalised, kuid tegelikkuses kogukonna jaoks olulised ja identiteeti loovad. Kultuuriminister Anneli Oti sõnul on muinsuskaitsepäevad suurepärane näide sellest, kuidas pärandi ja selle tähenduse hoidmisel on võtmeroll kohalikel inimestel ja kogukonnal.

"Eestis on säilinud rikkalikult eri ajastute kultuuripärandit, millel on tähtis roll kohalike kogukondade lugudes ning meie riigi identiteedi ja rahva ajaloomälu hoidmisel. Muinsuskaitsepäevad aitavad meie ajalugu ning pärandit veelgi paremini märgata ja tutvustada, et meie kultuurilugu säiliks ka tulevastele põlvkondadele," ütles kultuuriminister Anneli Ott.

Muinsuskaitsepäevade koordinaator Madle Lippuse sõnul muutub pärand mõistetavaks ja omaseks siis, kui sellega tekib isiklik kokkupuude. "Muinsuskaitsepäevade kavas on mitmeid sündmusi, mis lisaks ajaloo tutvustamisele ka aktiivselt kaasavad inimesi selle mõtestamisesse ja säilitamisesse. Nii on näiteks Harku mõisa piirdemüüri uurimisse ja tutvustamisse kaasatud kohalik kogukond ja lapsed ning Kuusalus saavad kõik huvilised kaasa lüüa pikalt peidus olnud pruudivaiba restaureerimistalgutel."

Spetsiaalselt muinsuskaitsepäevadeks valmis ka näitus "Monumentaalkunst Nõukogude Eestis. Plastgraanulitest metallvarbadeni", mis on 9.–25. septembrini avatud Tallinna ülikooli akadeemilises raamatukogus ja virtuaalsena muinsuskaitsepäevade kodulehel. Näitus annab ülevaate säilinud monumentaal-dekoratiivkunstist Eesti eri paigus, tutvustab teoste saamislugusid ning hetkeolukorda. Näitusele on valitud poolsada žanri mitmekesisust esitlevat näidet, mis on peidus kultuurimajades, endistes kolhoosi- ja sovhoosikeskustes, koolides ja teistes avalikes hoonetes, sageli ruumides, kuhu pole vaba ligipääsu ega põhjustki minna, üle Eesti.

Muinsuskaitsepäevad on kord aastas üle kogu Eesti toimuv festival, millega tutvustatakse meid ümbritsevat rikast ja mitmekesist kultuuripärandit. Ühe nädalavahetuse jooksul on avatud majad ja mälupaigad, toimuvad ekskursioonid ja töötoad ning palju muud huvitavat kodukandi pärandi ja ajaloo tutvustamiseks ja mõistmiseks. Kõik sündmused toimuvad kohalike inimeste eestvedamisel.

Muinsuskaitsepäevade programmiga saab tutvuda ürituse kodulehel.