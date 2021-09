Pärnus saab kaubanduskeskuses näha Keiti Vilmsi kalambuurinäitust

Kalambuur on sõnamäng või sõnamängul põhinev nali ja Keiti Vilms on oma sõnamängudega juba tuntud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kes külastas juunis Saaremaal Triigi filharmooniat, sellele on enamik kalambuuridest tuttavad ja sealt sai Liisa Mägi idee tuua näitus Pärnusse.

Näitus on tasuta, aga külastajad saavad annetada naiste tugikeskustele psühhiaatrilise abi võimaldamiseks.

Näituse kujundas graafiline disainer Johannes Naan. Keiti Vilms on öelnud, et usaldas selle töö Naanile, kuna ise ta düsgraafiline disainer ei ole.

"Näitus tõesti vajas vormi ja ta leidis, et mina olen õige inimene, kes selle peaks õigesse vormi panema. Keerulist ei olnud, me mõistsime ühtemoodi asju," rääkis Naan.

"See on selline näitus, mis oskab väga hästi eesti keelega mängida. Meil on mahlakas keel. Keelega annab ühiskonda kujundada, keelega annab hoiakuid muuta. Sõnadega saab väga hästi haiget teha ja sõnadega saab ka inimestele head teha. See on kalambuuride virvarr, mis viitab natuke sellele, et selle vaimse asjaga peab korras olema, aga aeg-ajalt ei ole korras. Aga nad viitavad ikkagi vägivallale ja sellele, mis meil täna toimub. Need annetused lähevad varjupaikadele või tugikeskustele Eestis ja siis sellisest üleüldisest potist jagatakse kõigile," selgitas Pärnu naiste tugikeskuse juhataja Margo Orupõld.