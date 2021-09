Aastaid Warner Bros.'iga koostööd teinud Nolan annab uue filmi välja Universali alt

Sel nädalal jõudis avalikkuseni uudis, et Universal rahastab saja miljoni dollariga Nolani uut teise maailmasõjaaegset filmi J. Robert Oppenheimerist ja aatompommi loomisest. Ohtrate digitaalsete efektidega filmi tegemist alustatakse 2022. aasta esimeses pooles. Linateos peaks vaatajateni jõudma 2023. või 2024. aastal.

Kuigi Nolani stuudiovahetus on tähelepanuväärne, pole see siiski täielikult üllatav, kirjutab Variety. Varasemalt on ta väljendanud rahulolematust Warner Bros.'i otsuse suhtes lasta kõik 2021. aasta filmid lisaks kinodele ka samaegselt HBO Max platvormile, kuigi antud üheaastane otsus tõukus koroonapandeemiast ja ei puudutanud ühtegi tema praegust ega tulevast filmi. Varasemalt on Nolan teinud Warner Bros.'iga näiteks "The Dark Knight" triloogia filmid, "Inceptioni", "Dunkirki" ja ka osaliselt Eestis filmitud "Teneti".

Pinged tekkisid Warner Bros. stuudio ja Nolani vahel ka 2020. aastal "Teneti" avaldamise küsimuses. Nolan lootis, et suurejooneline ulmefilm meelitab inimesed pandeemiale vaatamata kinno. Samas stuudiojuhid olid pigem pessimistlikud, et panna 200 miljonit dollarit maksev film kinodesse 2020. aasta septembris, kui suurem osa USA kinosid olid suletud ning vaktsineerimine polnud veel laialdaselt kättesaadav. Lõpuks andis stuudio järele ja "Tenet" jõudis sügisel kinodesse, kuid film suurt edu ei saavutanud ja Warner Bros. kaotas ligi 50 miljonit dollarit.