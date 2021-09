Avaldati Nolani nõudmised Universalile seoses uue filmiga

Režissöör Christopher Nolan teeb oma uue filmi koostöös Universali filmistuudioga ning nüüd on avaldatud ka tema nõudmised koostöö tingimustele.

Olles teinud pikalt koostööd filmistuudioga Warner Bros., liikus Nolan Universali filmistuudio alla pärast mitmeid lahkhelisid ja Warner Bros.'i ootamatut otsust avaldada koroonapandeemia ajal filmid nii kinos kui ka voogedastusplatvormidel.

Nüüd on avaldatud Nolani nõudmised Universalile selle osas, mis tingimustel tema uus teise maailmasõjaaaegne film avaldatakse. The Hollywood Reporteri andmetel küsis Nolan muuhulgas 20 protsenti filmi esimese linastumispäeva tulust ning seda, et stuudio kolm nädalat enne ja pärast tema uut filmi ühtegi teist filmi ei avaldaks.

Lisaks on Nolani nõudmistes kirjas, et film püsiks kinodes kuni sada päeva. Arvatakse, et Universal oli konkurentide Apple Studios ja Paramounti kõrval ainuke filmistuudio, kes suutis sellistele nõudmistele vastu tulla.

Christopher Nolani uus film järgib J. Robert Oppenheimeri tööd teise maailmasõja ajal. Ohtrate digitaalsete efektidega filmi tegemist alustatakse 2022. aasta esimeses pooles. Linateos peaks vaatajateni jõudma 2023. või 2024. aastal.