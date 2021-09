Rahvusraamatukogu avas Viru keskuse bussiterminalis uue raamatukapi

Samuti algatas rahvusraamatukogu kampaania, mille raames on 20. septembrist kuni novembrini alguseni tehtud laenutuste tagastustähtaeg alles järgmise aasta veebruaris (1.02.2022). Kui seni sai raamatuid laenata 30 päevaks, siis kampaania raames on tagastustähtaeg alles järgmise aasta veebruaris.

Nii uue raamatukapi avamine kui ka tagastustähtaja pikendamine on seotud rahvusraamatukogu Tõnismäe hoone rekonstrueerimisega. "Kolimine Tõnismäe hoonest Narva mnt 11 aadressile saab olema tõsine väljakutse, sest kokku tuleb majast kaasa võtta 3,5 miljonit teavikut, millest vaid vähem kui 3 protsenti on laenutatav järgneval neljal-viiel aastal."

Tõnismäe hoone lugemissaalide sulgemisel novembri algusest saab raamatud tagasi viia rahvusraamatukogu Solarise saatkonda, Viru Keskuse bussiterminali raamatukappi. Samuti saab tagastada raamatuid Tõnismäe raamatukappi.

Janne Andresoo lisas, et väikse postiteenustasu eest saab raamatuid tellida ja tagastada ka Omniva pakiautomaadi vahendusel. "Rahvusraamatukogu eesmärgiks on olla kättesaadav igast Eesti nurgast ning loodame, et rohkem võimalusi on kasulik meile kõigile."