Galerii: rahvusraamatukogus avati viimane näitus enne renoveerimistöid

Alates 23. septembrist on rahvusraamatukogu trepigaleriis ja harulduste kogu näitusesaalis avatud Eesti nahakunstnike liidu näitus "Reliure d´Art. Prantsuse kirjandus eesti köites".

Näituse ajendiks on Prantsusmaal Saint-Jean-de-Luz´is ja Saint-Remy-les-Chevreuse´is alates 1991. aastast iga kahe aasta järel toimuvad rahvusvahelised köitekunsti konkurss-näitused Biennales Mondiales de la Reliure d´Art.

Eesti kunstnikud on biennaalidel osalenud alates 1997. aastast, kokku 205 köitega 81 autorilt ja pälvinud korduvalt rahvusvahelist tunnustust erinevate auhindadega (17 auhinda, sh peapreemia 2009. aastal). Prantsuse kirjandusteosed on trükitud ajaloolisel trükipressimeetodil kvaliteetsele arhiivipaberile ja eesti kunstnike poolt tõlgendatud väga erinevaid tehnikaid ja materjale kasutades eksklusiivseteks ainueksemplarilisteks köideteks.

Näitusel on eksponeeritud 128 köidet 60 eesti kunstnikult. Ekspositsiooni osaks on ka iga kirjanikku ja tema teost tutvustav tekst. Ühtlasi on tegemist viimase näitusega rahvusraamatukogus enne hoone rekonstrueerimistööde algust ja ajutisse koju kolimist Narva mnt 11 aadressil.

Näitus jääb rahvusraamatukogus avatuks 3. detsembrini.