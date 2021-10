Tartu Pauluse kirikus saab näha Aapo Puki sakraalkunsti

Pühapäevast on Tartu Pauluse kirikus rahvale vaatamiseks kunstniku Aapo Puki realistlikud sakraalkunstiteosed, millel on kujutatud nii ülestõusnud Kristust kui ka Jeesuslast Maarja süles.

Maalid teeb eriliseks asjaolu, et kõrgel tasemel realistlikku kunsti ei ole Eesti kirikutesse viimase sajandi jooksul eriti loodud. Nii võib maalide kirikusse jõudmist pidada kirikuõpetaja Kristjan Luhametsa sõnul uueks leheküljeks Eesti sakraalkunsti ajaloos, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kunstnik Aapo Puki sõnul on maalil kujutatud Kristuse ja Maarja prototüüpideks tavalised inimesed, kelleni ta jõudis Facebooki abil.

"Mõtlesin, mis selles halba saab olla. Postitasin siis kuulutuse, et otsin Eestimaalt Kristuse näoga meest. Ja hakkas tulema vastuseid, üle 30 koos piltidega, kommentaaridega, soovitustega, et minu laps, minu naaber. Meie kooliõpetaja, näiteks," selgitas Pukk.

"Ja päris esimene postitus oli, et ma tean Kristuse näoga meest - see on Jon Ender Saaremaalt. Kaks päeva hiljem olin ma juba Jon Enderi kodus Saaremaal. Ja kui ma tegin esimesed pildistused temast, siis ma küsisin, kas sa Maarjat teaksid. Ta ütles, et siin lähedal Tornimäe küla preestri tütar Maarja võiks küll sobilik olla," rääkis kunstnik.