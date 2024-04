Piibe teater tõi lavale Aleksander Suumani elul ja loomingul põhineva lavastuse

Lavastuse "Kuulus on kummaline" Eesti ringreis startis Simunast, samast kandist, kust sai alguse Aleksander Suumani elutee.

"Teda inspireeris tohutult see maaelu ja omaenda lapsepõlv. Ja paljud kunstnikud kirjutavad ju elust maha. Nii nagu koolmeister Rein ühes monoloogis räägib, et Suuman jõhkralt kirjutab elust maha: "Sõnnikutalgud ja heinavedu!" Aga nii oligi, Sass kirjutaski elust ja nagu ta ühes luuletuses ütleb, et kui sul miskit pole öelda, siis ära välja mõtle, mine parem välja, vaata mis sa näed, ja pane see kirja," selgitas lavastaja Arlet Palmiste.

Lavastaja lisas, et Suumani elulugu on võimalik ära jutustada tema loomingu kaudu, sest tervikuna moodustabki see ülevaate mehe enda elust. Luulemäng "Kuulus on kummaline" ei sisalda mitte ainult luuletusi, vaid seal on ka proosat ja lüüakse tantsugi.

"Ja kui me siia juurde paneme ka asjaolu, et pott, mis lavalt paistab, ongi Aleksander Suumani enda oma, mille ta poeg Aapo Pukk lahkelt oma kodust välja laenas. Ja Margus Grosnõi mängib kitliga, mis oli tegelikult Sass Suumani seljas, kui ta maalis, ehk see on tema enda oma. Nii et seda autentsust on laval päris palju," sõnas Palmiste.

Lavastuses astuvad üles Üllar Saaremäe ja Margus Grosnõi, keda on toetamas Elina Reinoldi hääl.