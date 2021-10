"Entel-tenteli" lauludele loodi mitmehäälsed kooriseaded

Kadri Hunt ja Jaak Jürisson on teinud vanadest armsatest soololauludest mitmehäälsed kooriseaded. Laulude õppimist toetavad heliplaat ja noodiraamat.

Sel nädalal algavad suured "Entel-tenteli" sünnipäevakontserdid, kus kuuleb mitmehäälset "Põdra maja" ja "Karumõmmi unelaulu". Uusi seadeid esitavad kontsertidel Eesti Raadio Laste Laulustuudio koorid, VHK keelpilliorkester ja saateansambel Kadri Hundi, Kaie Tanneri ja Rasmus Puuri juhatusel.

"Olen kindel, et mõni laul jõuab siit mudilaskooride festivalidele, laulupäevadele ja laulupidudele," ütles dirigent Kaie Tanner ja lisas, et kooride kavades neid laule juba lauldakse.

Dirigent Rasmus Puur ütles, et need lood on temaga lasteaias ja lapsepõlves kaasas käinud. "See on tore nostalgiarännak oma lapsepõlve. Küll uutes seadetes - värske, aga samas nostalgiline," sõnas Puur.

Lauludele tehti ka pisike noodiraamat ja anti välja plaat.

"Entel-tenteli" suured sünnipäevakontserdid toimuvad Tallinnas Estonia kontserdisaalis ning Tartu, Pärnu ja Jõhvi kontserdimajades.