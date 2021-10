Kristiina Alliksaar: pigem tunneme, et meil polegi ministrit

Vanemuise teatri juht Kristiina Alliksaar ütles, et suhtlus kultuuriminister Anneli Otiga on olnud viimasel ajal juhuslik ja etendusasutused tunnevad, et on oma muredega üksi.

Alliksaare sõnul jääb praegu tunne, nagu neil polekski ministrit. "Me oleme oma muredega üksi, meid ei kuulata, meiega ei mõelda kaasa," tõdes ta ja lisas, et pidevalt jõuavad nendeni kuuldused, et olulistel valitsuste koosolekutel kultuuriministrit ei ole. "Ometi selles kriisis oleme meie esimese tule all."

Seda etendusasutuste liit tema sõnul aga ei nõua, et praegune kultuuriminister peaks tagasi astuma. "Ma arvan, et see otsus, kas olukorda annab parandada olemasoleva ministriga või vajab see inimese vahetust, ei saa teha Eesti Etendusasutuste Liit."

"Meie mured on tugi- ja kaasamõtlemine kriisi ajal, teatrite ja töötajate rahastamine kriisi ajal, segadus protsentidega, arusaamatus, millest ja kas kaetakse miinimumpalga tõus, kui suur on kõrgharidusega kultuuritöötajate kõrval ka teiste teatritöötajate palgatõus," tõi Vanemuise teatri juht välja võtmeprobleemid.

Suhtlus kultuuriministriga on tema hinnangul olnud kaootiline ja pigem harv. "Oleme mõnikord olnud ühenduses Zoomi kaudu, aga et me koos teeksime plaane, mida minister võiks valitsusse viia, või et meilt küsitaks otse tagasisidet, seda ei ole olnud," nentis ta ja lisas, et üksikud kohtumised on olnud väga pinnapealsed. "Ministril on väga kiire, meid reaalselt ära kuulata pole olnud aega, kõigel võivad olla omad põhjused, aga meie jaoks on seda liiga palju."