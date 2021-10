Ott kriitikast: otsime alati võimalusi, et kultuur avatuna hoida

Peaministrile saadetud kirjas seisis, et "me soovime kuulda kultuuriministri tunnustust valdkonna tehtud pingutusele viirusega võitlemisel." Samuti toodi välja, et "on vaja kinnitust kultuuriministrilt, et tema seisab meie eest ja ootamatut käsku teatris vaid vaktsineeritud töötajate töötamiseks valitsuselt ei kogemata ega teadlikult ei tule."

Olulise küsimusena heitis etendusasutuste liit kultuuriministrile ette ka segadust palgafondiga. "Me nägime, et kultuurivaldkonna eelarve eest seismisel andis minister küll lubadusi, ent lubatud palgafondi tõusu ei tulnud ei viis ega kolm protsenti. Selle asemel rakendatakse peenmatemaatikat, mis näiliselt tõstab kõrgharidusega kultuuritöötaja miinimumi tervelt 100 eurot, aga tegelikult toimub suur osa sellest tõusust teatri teenitud omatulu arvelt, mitte riigilt lisaks saadavatest vahenditest," tõid nad kirjas välja.

Anneli Ott vastas, et ta on kohtunud palgateemal etendusasutuste juhtidega ning selgitanud riigieelarve kokkuleppeid ja võimalusi. "Eesmärk on hoida tasakaalu, et ebavõrdsus Eesti keskmise brutopalga ja kõrgharidusega kultuuritöötaja miinimumpalga vahel ei kasvaks veelgi. Viimasel kahel aastal ei ole miinimumpalk tõusnud ning kultuuritöötajate ootus ja sõnum minule on selgelt see, et 100-eurone palgatõus on väga vajalik."

Samuti rõhutas Ott, et kultuurivaldkonna vajaduste kompenseerimiseks võtsid nad kevadel 42 miljoni euro suuruse lisaeelarve, millega on toetatud kultuurivaldkonna asutusi, organisatsioone, loovisikuid ja ettevõtteid praeguse kriisiga toimetulekul, taastumisel ning kriisi pikaajaliste mõjudega kohanemisel.

"Nii Keskerakonnas kui ka koalitsioonis otsime piirangute aruteludel alati võimalusi kultuurivaldkonna võimalikult avatuna hoidmiseks, seisan piirangute aruteludes kultuurivaldkonna poolt antud sisendi eest ning kõik otsused tehakse laiapõhjaliselt, arvestades lisaks ka terviseameti ja teadusnõukoja soovitusi," kinnitas kultuuriminister.