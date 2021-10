Helen Sildna: kultuurisektor on palju pingutanud, ent meie hääl valitsuses ei kõla

"Võin väita, et kultuurisündmused on kontrollitud ja ühed turvalisemad paigad praegu Eestis," ütles Helen Sildna. Naise sõnul on üritustel tublisti rakendatud vaktsineerimispassi kontrollimist ja kiirteste. "Balansis pole see, kui palju sektor on pingutanud ja kui vähe me hääl kõlab."

Sildna sõnul on oluline, et igareedesed kohtumised kultuuriministriga taastuksid ja töö oleks operatiivne. "Kui sektori eest keegi ei seisa, siis meie hääl läbi ei kõla. See on ebaõiglane, sest augustist tänaseni on kultuurisektor end väga professionaalselt esitlenud," rääkis kontserdikorraldaja.

Sildna ütles, et ta pole kiirtestide kaotamise poolt, sest selline survestamine tekitab veelgi rohkem vastupanu nende seas, kes mingil põhjusel pole otsustanud vaktsineerida. "Ma loodan, et valitsus võtab kultuurisektori rohkem appi, sest me töötame inimestega ja jõuame nendeni kommunikatiivselt päris nutikalt," sõnas naine.

Tema sõnul tuleks rohkem kaasata ja vaktsineerimisstrateegiat muuta. "Positiivselt inimesi hõlmates saame nad vestluspartneriks ja endaga suhtlema. Kui me juba olemasolevat lõhet veelgi suurendame, siis kaotame selle võimaluse."