Karmen Rõivassepp uuest albumist "Breathe": see on mõtlik põhjamaine džäss

Karmen Rõivassepp tõdes, et kuigi Taanis ei ole enam koroonapiiranguid ja inimesed elavad nii-öelda normaalselt elu, on siiski vähenenud inimeste arv kontserdisaalides. "Inimeste harjumus kontsertidel käia on natukene muutunud, sest nii pikk vahe oli sees," rääkis muusik, kuid loodab, et mida rohkem kontserte artistid annavad, seda enam tekib inimestel huvi kultuurinautlemise vastu.

Kvarteti uue albumi "Breathe" lood on Rõivasepa sõnul kirjutatud viimase paari aasta jooksul. "Materjal on päris uus ja omanäoline."

Albumi ettevalmistused hakkasid pihta aasta tagasi, kuid tootmisprotsess on koroonapandeemia tõttu veninud. Album "Breathe" ilmub Aarhusi kohaliku plaadifirma alt, kellega Rõivassepp esimest korda koostööd teeb.

Rõivassepa sõnul soovis ta uue plaadifirmaga ette võtta midagi teistsugust. Bändi siht on püüda kuulajaid pigem veebist, mitte rõhuda albumite müügile. "Püüda inimesi läbi Interneti," rääkis muusik. "Eks ole näha, mis sellest koostööst välja tuleb."

"Uue plaadi materjal ei ole nii rõõmsameelne ja nooruslik kui esimese plaadi materjal," rääkis Rõivassepp ja mainis, et plaadilt võib leida lugusid, mis on tõsisemad ja ühiskonda rõhuvamad. "Pigem on see mõtlik ja melanhoolne põhjamaine džäss."

Saates rääkis Karmen Rõivassepp, et Taanis elades ja kontserte andes püüab ta võimalikult palju esile tuua enda Eesti päritolu. Samas tõdes naine, et Taani publikule pakub huvi ja meeldib eesti keele kõla, isegi siis, kui nad laulu sõnumit täielikult ei mõista. Rõivassepp laulab nii eesti kui ka inglise keeles.

Uue albumi "Breathe" lood tulevad ettekandmisele ka Eestis.

Karmen Rõivasepa kvarteti kontserte saab Eestis nautida neljapäeval, 21. oktoobril kell 19 Viljandis Rüki galeriis ning reedel, 22. oktoobril kell 20 Tallinnas Philly Joe's jazzklubis. Samuti esineb kvartett laupäeval, 23.oktoobril kell 19 Põlva Kultuuri- ja huvikeskuses.