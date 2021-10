Otse: seminar "Laps kirjanduses: laps ja keskkond"

Sel korral arutlevad seminari esinejad keskkonnateemade üle, mis on viimastel aastatel lastekirjanduses jõuliselt esile kerkinud. Sellest, kuidas meie lastekirjanduses on kujutatud loodust või loodusõnnetusi, millisena esitletud loomi-linde, räägitakse kirjandusteaduse, keskkonnahumanitaaria ja zooloogia vaatevinklist. Seminaril on ka rahvusvaheline esineja, Soome keskkondlikust lastekirjandusest annab ülevaate Kaisa Laaksonen Soome lastekirjanduse instituudist.

Seminari kava:

10.15 Tervitussõnad

10.30 Kaisa Laaksonen "Keskkonnaküsimused soome lastekirjanduses 2020ndatel"

11.00 Krista Kumberg "Igaüks peab oma aeda harima"

11.30 Mari Niitra "Loomad lasteraamatuillustratsioonidel: realismi ja fantastika pingeväljas"

12.00 Jaanika Palm "Rebase representatsioon Sara Pennypackeri jutustuses "Pax""

12.30–13.30 Vaheaeg

13.30 Kadri Tüür "Loomad eesti murdeaabitsates"

14.00 Hegely Klaus "Töölislaps ja tema keskkond 20. sajandi alguse tööliskirjanduses"

14.30 Elle-Mari Talivee "Suurte keskkonnakatastroofide (eel)kaja Nõukogude Eesti lastekirjanduses"

15.00 Aleksei Turovski "Saage tuttavaks, lapsed ja loomad"