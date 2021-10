"Homme saabub paradiis" võitis Eco filmifestivali parima lühidokumentaali auhinna

Anna Hintsi dokumentaalfilm "Homme saabub paradiis" räägib loo emade kogukonnast, kes on otsustanud keskkonna ja oma laste tuleviku päästmiseks oma peredele toitu hankida kaubanduskeskuste prügikastidest. Film esilinastus sel aastal dokumentaalfilmide sarjas "Eesti lood".

""Homme saabub paradiis" on sündinud koostöös toidupäästjate kogukonnaga, kuhu ma ka ise kuulun. Usun, et kunstil on võime maailma muutusi luua ning mul on "Homme saabub paradiisi" peale mõeldes kõige suurem rõõm ning tänulikkus sellest, et film on tõesti toonud toiduraiskamise osas teadlikkust," rääkis Hints.

"Mulle on kirjutanud sõna otseses mõttes sajad inimesed, kes on kirjeldanud, kuidas nad arvasid, et Eestis toitu ei raisata ning tänu filmile nende silmad avanesid ning nad on oma tarbimisharjumusi muutnud."

Ta tõdes, et tema jaoks on parim auhind siiski muutused, mis on inimeste teadvuses tekkinud, probleemi teadvustamine ning lahenduste otsimine.

"Külluse paradiis, milles me elame, kannab silti "kõlblik kuni", sest selline raiskav maailmakord pole jätkusuutlik. Visata kõlblikke toiduaineid ja valmistoitu prügikasti on katastroof nii sotsiaalses ja rahalises mõttes kui ka keskkonnale."

Pärast filmi eetrisseminekut ja teema tõstatamist on Anna Hintsi kutsutud koolidesse ja lasteaedadesse toiduraiskamisest rääkima, sündinud on mitmed uued toidupäästjate kogukonnad üle Eesti. Samade kogukondadega koostöös toimus Arvamusfestivalil toiduraiskamise teemaline debatt. Asutati ka MTÜ Homme Saabub Paradiis, et viia rohujuure tasandilt ellu toidupäästmisega seotud ühiskondlikke muutuseid.

Filmi režissöör on Anna Hints, operaator Erik Põllumaa, helikunstnik Ekke Västrik, monteerija Marion Koppel ja produtsendid Evelin Penttilä ja Johanna Maria Paulson. Filmi on tootnud Stellar Film.

Film on linastunud juba ka mitmete teiste filmifestivalide programmides, rahvusvahelisel haridusfilmide festivalil ning Armastuse ja Anarhia festivalil Soomes, MakeDoxil Põhja-Makedoonias, Jihlava rahvusvahelise dokumentaalfilmide festivali filmiturul Tšehhis.

Filmi näeb ERR-i platvormil Jupiter.err.ee.