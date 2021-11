UNESCO muusikalinna tiitel peab ka linnaruumis tunnetatav olema

Loomelinnade võrgustikku kandideerimise protsess algas juba kaks aastat tagasi ning lisaks Tallinna linnale ja kultuuriministeeriumile kuulusid töörühma 80 muusikaorganisatsiooni esindajad.

"On need erinevad installatsioonid, erinevad muusikalised jalutusrajad. Et ka füüsiliselt linnaruumis oleks muusika kohalolek tunnetatav. Oluline teemadelõik on seotud järelkasvuga, noortega, muusikaharidusega. Kindlasti Eestile omapärastel ka kõik digilahendused ja muusikatööstuse toetamine, edendamine, arendamine. Ka kultuuriturism ja osa festivalidest ja osa sellest kultuurist," rääkis Tallinna kultuuriameti kultuuriosakonna juhataja Lennart Sundja.

UNESCO loovlinnade võrgustik eesmärk on tähtsustada kultuuri ja loovuse rolli linnade arengus. Oluline külg sellesse nimekirja kuulumisest on kohtumised teiste loovlinnadega ja tihedama koostöö soodustamine. Juba esimesel päeval pärast muusikalinna tiitli pälvimist on Tallinna meeskond saanud kohtumiskutseid ja koostööpakkumisi teistest riikidest.

"Rahvusvaheline liikumine on paratamatult kannatada saanud. Ma arvan, et see annab tervikvaates muusikavaldkonnale väga palju arenemisvõimalusi.

Tegevused, mis on enne tehtud, sellele saab luua stabiilsema või jätkusuutlikuma vaate taha," sõnas Music Estonia tegevjuht Ave Tölpt.

UNESCO nimi on kui mainetempel või kvaliteedi garantii ning iga linna oma teha on see, kuidas võimalust ära kasutatakse. UNESCO pakub platvormi tegutsemiseks, eelarve plaanide elluviimiseks tuleb Tallinna linnalt.

"Me loodame, et sellega kaasneb kõikide nende loovlinnade väga professionaalne võrgustik, kellega saab koostööd teha.

Toetavaid meetmeid on täna hädasti vaja. Kui võtame muusikatööstust, kultuurisektorit, muusikavaldkonda tervikuna, siis oleme kõige rohkem räsida saanud viimase kahe aasta jooksul, siis kindlasti see lisaressurss meid palju aitab," lisas Eesti Kontserdi juht Kertu Orro.

Muusikalinna tiitel antakse neljaks aastaks. Seejärel vaadatakse üle, kui hästi linn oma eesmärgid ja plaanid ellu viinud on ning juhul kui kõik kulgeb soovitud rada pidi, jääb muusikalinna tiitel Tallinna saatma püsivalt.