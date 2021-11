Skulskaja: Dostojevski vihkas maailma

Kriitiku ja tõlkija Jelena Skulskaja arvates on naljakas, et kuigi maailm tähistab Dostojevski sünniaastapäeva, siis kirjanik ise vihkas maailma. "Ma pean rääkima ühe loo, kuidas nägin mitu aastat tagasi vene keelt valdavat suursaadikut, kes tuli Prantsusmaalt ja nuttis, ma küsisin, et mis viga on, mille peale ta selgitas, kuidas luges Dostojevskit ja sai aru, et Dostojevski vihkas prantslasi, kuidas saab olla, et ta on minu armsam kirjanik," ütles ta.

Selle peale rahustas Skulskaja suursaadiku aga maha. "Ütlesin, et olge rahulik, ta vihkab juute, poolakaid ja ukrainlasi, tegelikult vihkab ta ka venelasi, ta ei armastanud üldse inimesi," mainis ta ja lisas, et kahtlemata on Dostojevski tema lemmikkirjanik. "Kui meie hing on külmetunud ja hingel on palavik, siis me tunneme, et oleme Dostojevski tegelased, iga inimene tunneb vähemalt üks kord elus, et tahab kedagi tappa, aga ta on hea inimene, terve maailm tahab, et tal oleks õigus tappa, aga ta jääks ikkagi heaks inimeseks."

Lavastaja ja näitleja Hendrik Toompere arvates Dostojevski vastupidi armastab inimesi. "Sellest ka tema haruldane huumorimeel inimese lahtikeeramise juures. Minul on Dostojevski absoluutne lemmik, mingit vihkamist seal kindlasti ei ole, võin isegi öelda, et ta on minu kui kunstniku üks kõige tõsisemaid ja sügavamaid õpetajaid olnud, ma olen õppinud temalt nii lavastamist kui mängimist, kummaline eksole, loed raamatut ja selle kaudu õpid."

"Dostojevski tegelased põlevad kõik seesmiselt ja nad üritavad jõuda mingi tõeni, kes iganes mis moel, aga selleks, et tõeni välja jõuda, tuleb pikk teekond läbi käia ja mängida kujutluses läbi kõik võimalikud stsenaariumid," nentis Toopere ja rõhutas, et läbi sellele jõuavad need tegelased mingi tajumiseni, mis on üle tavamõistes elu mõistmise piiri. "Nad lähevad sammukese kaugele ja seetõttu nad ongi erakordselt huvitavad."

